Kariyeri Geliştirmek için Sosyal Medyadan Nasıl Yararlanılır?

Sosyal medya, kariyer başarısını artırmak için paha biçilmez bir alandır; çünkü size güçlü bir ağ kurma fırsatı sunar. Sosyal medyada proaktif olmak, kişileri herhangi bir kariyer değişikliğine hazır eder. Bu yazıda, kariyeri geliştirmek için sosyal medyadan nasıl yararlanılacağını öğreneceksiniz.

Profilinizin İyi Durumda Olduğundan Emin Olunuz

Her sosyal medya profilini bir açılış sayfası olarak düşününüz. Birinin sizinle ilgili ilk izlenimi olabilir. Biyografinizde yer alan bilgilerin sizi en iyi şekilde anlattığından emin olmalısınız.

Önceden bir sosyal medya hesabına sahipseniz, geliştirilip geliştirilemeyeceğine bakınız. Bir meslektaşınızın ya da müşterinizin görmesini istediğiniz en ufak bir bilgi var mı? Göze çarpması için vurgulayabileceğiniz güçlü yönler veya beceriler var mı? Özellikle LinkedIn hesabınız çok geniş kapsamlı olmalı ve son istihdam bilgilerinizle güncel tutulmalıdır.

İnsanların sektörünüzdeki profesyonelleri bulmak için bu arama terimlerini kullandıklarında sosyal medya profilinizin görünmesini istiyorsanız, biyografinize iş unvanınıza ve diğer bilgi bölümlerine anahtar kelimeleri eklemeyi unutmayınız. Kullanılması gereken anahtar kelimeleri bulmak için Google’nin anahtar kelime planlayıcısı gibi araçları kullanabilirsiniz.

Doğru Strateji Seçimi Yapınız

Kişisel ve mesleki hayatınızı bir sosyal medya hesabında karıştırırsanız, paylaşımlarınıza ekstradan dikkat etmeniz gerekir. Bunun yerine bir sosyal medya hesabınızı aileniz ve arkadaşlarınız için kullanınız, bir sosyal medya hesabınızı işiniz için kullanınız.

Hangi stratejiyi kullanırsanız kullanın, sosyal medyaya nasıl yaklaşılacağına ve risklerin farkında olarak nasıl kullanılacağına dair bilinçli kararlar almanız gerekiyor. Ne paylaştığınızın ve kimler için paylaştığınızın takibinde olmak çok önemlidir.

Doğru Platform Seçiniz

Facebook ve Instagram daha kişisel amaçlı kullanımlar içinken, LinkedIn ve Twitter ise daha profesyonel gayeler için kullanılıyor. Sektörünüzdeki diğer profesyonellerin sosyal medya hesaplarının hangi platformlarda olduğunu öğreniniz. Bunların çoğunluğu Twitter ve LinkedIn’de ise bu platformları kullanmak size çok yardımcı olacaktır.

Bağlantı Kurunuz

Eski sınıf arkadaşları, önceki işinizde çalışan meslektaşlarınız vb. tanıdığınız kişilerle bağlantı kurarak işe başlayabilirsiniz. İlgilendiğiniz, beğendiğiniz organizasyonları izleyiniz ve sizin için de uygunsa hem faydalı bir yorum bırakınız hem de profilinizde paylaşınız.

Büyük bir ağ oluşturmak kariyeriniz için faydalıdır ama tanımadığınız kişileri rastgele eklemek olumsuz sonuçlara yol açabilir. Organik ilişkiler kurmak her zaman daha iyi meyveler verecektir. Daha fazla kişi tanımanın en iyi yolu, Twitter konuşmalarına veya LinkedIn gruplarına katılmaktır.

Belli Bir Konuda Uzmanlaşmak için Sosyal Medyayı Kullanınız

Sektöre özgü beceriler kazanmak için sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi öğrenmek istediğiniz belli başlı konular varsa, ilgili etiketleri bulabilir ve bu konuda uzman olan kişileri takip edebilirsiniz. Ayrıca Quora gibi platformlarda sorular sorabilir, sorduğunuz sorulara yanıt alabilir veya başkalarının sorularına cevap verebilirsiniz.

Günlük, Haftalık ve Aylık Hedefler Belirleyiniz

Sosyal medyada neler başarmayı umduğunuzu düşününüz ve ana hedefinizin her gün yapabileceğiniz şeyler olmasına gayret gösteriniz. Örneğin, her ay sektörünüze ilişkin yeni bir ilgi çekici paylaşımda bulunmaya ve her hafta sektörünüze ilişkin özel bir makale yayımlamaya karar verebilirsiniz.

Bunların yanı sıra, sosyal medyadaki varlığınızı geliştirmenin bir gecede olup biteceğini sanmayınız. Bu süreç umduğunuzdan çok daha uzun sürebilir.