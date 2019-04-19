Google Plus Alternatifi 5 Sosyal Ağ

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Google Plus’un fişi resmi olarak çekildi. Bir sosyal medya platformu olmaya yönelik yaklaşık 8 yıl boyunca atılan adımlar nihayetinde başarısızlıkla sonuçlandı. Google’nin elle tutulabilen, herkes tarafından sevilen bir sosyal medya platformu yaratma hayalinden hemen hemen bütün sosyal medya kullanıcılarının haberi vardır.

Google Plus bir şekilde kullanıldı ama bu kullanıcı sayısı, Google’yi sosyal medya devi yapmak için yeterli olmadı. Bu yazıda ise 2 Nisan 2019 tarihinden itibaren fişi çekilen Google Plus’un alternatiflerini öğrenecek ve belki de bu alternatiflerden birini kullanmaya başlayacaksınız.

MeWe gizlilik odaklı bir sosyal ağdır; burada ne reklam ne de kullanıcıların verilerini satan şirket yöneticilerini bulabilirsiniz. Kendine yeni ev arayan Google+ kullanıcıları, bu sosyal medya platformuna bir göz atmalıdır.

Davet gerektiren özel üyelikler, katılmak için onay gerektiren üyelikler ve herkes tarafından açık üyelikler. MeWe’de çemberler ve koleksiyonlar gibi Google Plus’un özelliklerini bulabilirsiniz. Bu mecrada üç tip üyelik vardır: MeWe’nin bir diğer özelliği de etiket sistemidir; kullanıcılar, bu sistem sayesinde etiketleri kolayca takip edebilirler.

Google Plus kullanıcıların çoğu, aynı talihsizliğin ikinci defa yaşanmasından haklı olarak korkmaktadır; çünkü zirveye oynayan sosyal medya platformları bile unutulmaya karşı bağışıklı değildir. Buna verilebilecek en iyi örnek şüphesiz ki MySpace’nin yükselişi ve düşüşüdür.

Bu nedenle Google Plus’un yerini alabilecek iyi bir sosyal medya platformu arıyorsanız, Mastodon sizi fazlasıyla memnun edecektir. Mastodon diğer sosyal medya platformlarının aksine, adem-i merkeziyetçilik görüşüne sahiptir.

Twitter kullanıcıları, Mastodon’a yabancılık çekmeyecektir zira arayüz bakımından iki sosyal mecra da birbirine benzemektedir.

Diaspora da Mastodon gibi adem-i merkeziyetçiliği benimseyen bir sosyal ağdır. Diaspora, kullanıcılarına özgür bir mecra vadetmektedir. Burada gerçek kimliğinizi kullanmak zorunda değilsiniz. Verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmıyor. Google+ ile benzer özellikler taşımaktadır. Diaspora’da da etiket, bahsetme, yeniden paylaşma ve beğenme gibi özellikler vardır.

Minds bu listede muhtemelen görsel olarak Google Plus’a en çok benzeyen sosyal ağdır. Kendinizi Google Plus’ta gibi hissetmek istiyorsanız, Minds, göz atmaya değer bir yerdir.

Minds’de yayınlar, kişiler ve gruplar olmak üzere üç sütun yer alır. Reddit’in bazı özelliklerine de yer verilmiştir. Beğenip beğenmediğinizi belirtmenize yarayan yukarı ve aşağı olmak üzere iki buton vardır.

BuddyPress, geleneksel sosyal mecraları gibi değildir. Sadece kaydolarak işe koyulamazsınız.

BuddyPress, grupların ve toplulukların kendi özel sosyal ağlarını oluşturmalarını sağlayan bir WordPress eklentisidir. Oyuncular, spor takımları, meslektaşlar ya da aynı hobiyi paylaşan insanlar için ideal bir adrestir. Ek özellikler için kullanıcılarına üçüncü taraflar tarafından geliştirilen eklentilerin uzun bir listesini sunar.

Sizler için derlediğimiz Google Plus alternatiflerinden hangisini daha çok sevdiniz? Yorumlar bölümünde görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız seviniriz.