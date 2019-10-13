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Glass Tower World 3.4 (ios)
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  5. Glass Tower World - İOS İçin Bulmaca Oyunudur

Glass Tower World

3.4
ios
Glass Tower World
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

280 farklı bulmacayı çözmeye çalışacağız.

Akıllı telefonumuzda eğlenceli bulmacalar çözeceğimiz Glass Tower World nihayet yayınlandı.

Gadgetcrafts imzası ile geliştirilen Glass Tower World hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlandı. Onlarca farklı seviyenin yer aldığı yapımda birbirinden zorlu bulmacaları çözerek yeteneklerimizi sergilemeye çalışacağız.

Büyük dünya haritası üzerinde keşifler gerçekleştireceğimiz oyunda parlak grafikler eşliğinde basitten zora doğru ilerleyen bulmacaları çözecek ve eğlenceli anlar yaşayacağız. Görsel efektlerin oldukça başarılı göründüğü yapım günümüzde her iki platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncunun oynamasına imkan veren yapım kitlesini artırmaya devam ederken en son 29 Temmuz 2019’da güncelleme aldı.

Oyun Google Play üzerinde 4.3 skor puanı ile değerlendirildi.