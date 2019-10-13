Akıllı telefonumuzda eğlenceli bulmacalar çözeceğimiz Glass Tower World nihayet yayınlandı.

Gadgetcrafts imzası ile geliştirilen Glass Tower World hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlandı. Onlarca farklı seviyenin yer aldığı yapımda birbirinden zorlu bulmacaları çözerek yeteneklerimizi sergilemeye çalışacağız.

Büyük dünya haritası üzerinde keşifler gerçekleştireceğimiz oyunda parlak grafikler eşliğinde basitten zora doğru ilerleyen bulmacaları çözecek ve eğlenceli anlar yaşayacağız. Görsel efektlerin oldukça başarılı göründüğü yapım günümüzde her iki platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncunun oynamasına imkan veren yapım kitlesini artırmaya devam ederken en son 29 Temmuz 2019’da güncelleme aldı.

Oyun Google Play üzerinde 4.3 skor puanı ile değerlendirildi.