GoGuitar - Chords & Lessons, gitar akort etmenize yardımcı olan, popüler şarkıların gitar akorlarını alabileceğiniz, gitar dersleri de veren kapsamlı bir mobil uygulama. iPhone kullanıcılarına özel sunulan gitar akorları ve dersleri uygulaması, tamamen ücretsiz olmasıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Gitar çalmaya yeni başlayan herkesin ihtiyaç duyacağı egzersizler (her hafta yenileri ekleniyor), kolay gitar akort etme aracı ve milyonlarca gitar tab ve akorunu sunan GoGuitar uygulaması, Song, Learn, Tuner ve Me sekmelerinden oluşan temiz, siyah temalı bir arayüzle bizleri karşılıyor. Arama kutucuğunu kullanarak gitar akor/tablarını almak istediğiniz şarkıya hızlıca ulaşabiliyor ve YouTube üzerinden çalarak akorları basılışlarıyla birlikte görebiliyorsunuz. Gitar çalmaya yeni başlayanlar için de ücretsiz dersler mevcut. İngilizce yayınlanan videolar, her seviyeye hitap ediyor. Gitarınızı akort etmekte zorlanıyorsanız uygulama bu noktada da yardımcı oluyor.

GoGuitar Özellikleri: