Elektro Gitar Çalanlar için Bilgisayar Programları

Elektro gitar çalanlar için en iyi bilgisayar programları hangileri* Bu rehberde yer alan hizmetler fiziksel ürünler kadar olmasa da ihtiyacınızı giderecektir. Bu programlar; amplifikatör, efekt pedalı, prosesör, akort cihazı, metronom gibi cihazların görevini üstlenecek cinste programlardır.

Programlara geçmeden önce ihtiyacınız olan birkaç aksesuara ihtiyacınız olacak. İlk olarak gitarınız için kablo almalısınız. Müzik aleti satan yerlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Daha sonra gitarı bilgisayara bağlamak için kablonun 1/4" lik konnektörünü 3.5 mm’ye çeviren dönüştürücü aparata ihtiyacınız olacak. Bunu da elektrikçilerden ucuza bulabilirsiniz.

Eğer güçlü bir ses sisteminiz yoksa, mesela dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, tavsiyem 2+1 hoparlör sistemini kullanmanız yönünde. Hem daha düzgün ses alırsınız, hem de bilgisayarın hoparlörüne zarar vermezsiniz. Evet şimdi programlara geçebiliriz.

Elektro Gitar Çalanlar İçin En İyi Programlar Listesi

Guitar Rig

AmpliTube

AP Tuner

ASIO4ALL

Audacity

Adobe Audition

Cubase

Guitar Pro

Tux Guitar

Yukarıda elektro gitar çalan kişilerin kullanabileceğini birbirinden başarılı yazılımlar bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi müzik prodüksiyon programları listesine de göz atabilirsiniz.

Guitar Rig

PC ortamında gitar çalmak ve kayıt yapmak isteyen kişilere hitap eden Guitar Rig, amplifikatör ve efekt pedalı simülatörü hizmetidir. Profesyonel müzisyenlerin kullandığı tonlara ulaşmanıza olanak tanıyan hizmette preamplifikatör, kabinler ve mikrofon setup’larını sunuyor. Temiz sesler alınabilmesi için güçlü bir ses kartına ihtiyaç vardır.

AmpliTube

Amplifikatör simülatörü uygulaması AmpliTube 3, PC ortamında gitarınız ile profesyonel kayıt alabilmenize olanak tanıyor. Yüzlerce efekte ev sahipliği yapan programda Drive, Wah, Fuzzy, Metal ve Crunch dahil olmak üzere çeşitli tonlar mevcut. Güçlü bir ses kartına sahipseniz mükemmel kayıtlar elde edebilirsiniz.

AP Tuner

AP Tuner programı aracılığıyla gitarınızı kolayca akort edebiliyorsunuz. Yapmanız gereken, bilgisayarınızın mikrofonunu açıp telleri tek tek tınlatmak. Bir başka yöntem; gitarınızı kablo ile mikrofon girişine bağlayarak da yapabilirsiniz. Ortadaki ibreyi sıfıra ya da daha yakın bir seviyeye getirmeniz gerekiyor. +5 ve -5 e kadar problem olmayacaktır.

ASIO4ALL

Efekt programını kurduktan sonra, eğer güçlü bir ses kartınız yoksa, gitardan gelen seslerde gecikme olduğunu fark edeceksiniz. Bu da gitar çalmanızı zorlaştıracaktır. Tellere vurduğunuz anda efekti duymanız için ASIO4ALL programını kurmanız gerekmektedir.

Programı kurduktan sonra, programı başlatın ve kontrol paneli ayarlarına girin. Burada yapacağınız ayarlar ses kartınıza bağlıdır. Öncelikle tavsiye edeceğim ayarları deneyin. Eğer olmazsa, değiştirmenizi söyleyeceğim kısımlarla oynayarak doğru ayarı bulabilirsiniz.

Audacity

Tüm her şeyi tamamladıysanız gitar çalmanın keyfini sürebilirsiniz. Tabii kayıt yapmadan da olmaz. Bunun için ücretsiz araçlardan Audacity işinizi görecektir ancak unutmayın, bu şekilde temiz ses alamazsınız çünkü gitarın empedansıyla ses kartınız arasında uyuşmazlık olacaktır. Elinizdekiyle idare etmelisiniz, hiç yoktan iyidir.

Adobe Audition

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Adobe Audition, ses kaydetme ve ses düzenleme programıdır. Çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen dijital ses düzenleme programında ses birleştirme ve ses ayırma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Başarılı bir arayüze sahip olan hizmette pek çok özellik bulunuyor.

Cubase

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Cubase programı sayesinde pratik bir şekilde müzik yapabilir ve şarkılarınıza entrümanlar, vokaller ekleyebilirsiniz. Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen başarılı programda şarkı yapabilmek için çeşitli araçlar mevcut.

Guitar Pro

Fazla müzik bilginiz yoksa verilen notalardaki ritmlerin ve soloların nasıl çalındığını anlamanız zor olacaktır. Bunun için notaları canlı oynatan bir tab editörü işinizi kolaylaştıracaktır. Önceden hazırlanmış besteleri, bu programlar aracılığıyla açıp dinleyebilirsiniz. Bunlar arasında Guitar Pro ön plana çıkıyor.

Tux Guitar

Açık kaynak kodlu Tux Guitar, gitar çalan kişiler için tasarlanmış bir beste yapma yazılımıdır. Bu program sayesinde bestelerinizi notaya aktarabilir, daha önce hazırlanmış olan besteleri inceleyebilir ve seslendirebilirsiniz. Birçok dosya formatını destekleyen hizmette tüm entrümanların notalarını görüntüleyebileceğiniz çoklu ekran bulunuyor.

Bu yazıda elektro gitar çalan kişilerin kullanabileceği en iyi bilgisayar programları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi ses düzenleme programları listesini de inceleyebilirsiniz.