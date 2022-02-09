Yeni Başlayanlar İçin En İyi Müzik Prodüksiyon Programları

En iyi müzik prodüksiyon programları neler? Bu listede çeşitli özelliklere sahip birbirinden başarılı müzik uygulamalarını bir arada topladık. Listede yer alan uygulamalar sayesinde müzikler üzerinde birtakım düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz.

Bilgisayarda altyapı oluşturmak ve şarkı hazırlamak için program kullanmanız gerekiyor. Piyasada pek çok müzik prodüksiyon programı yer alıyor. Bu programlardan bazıları, sahip olduğu gelişmiş özellikler ve kullanıcı arayüzü ile ön plana çıkıyor.

Mac, Windows ve hatta Linux işletim sistemlerinde sunulan bu programların tamamı ücretsizdir. Yani hobi olarak müzik ile uğrayacak olan kişilere hitap eden bu uygulamaların yine de özelliklerini küçümsememek gerekiyor. Elinizde enstrümanlar olmadan müzik hazırlamanızı sağlayacak en iyi programları listeledik.

Müzik Prodüksiyon Programları Listesi

GarageBand

DarkWave Studio

Audacity

LMMS

Soundtrap

FL Studio

Birbirinden başarılı müzik yapma programları yukarıda sıralanmıştır. Listedeki uygulamalar hakkında daha ayrıntılı bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

1. GarageBand

Sadece Mac platformu için sunulan uygulamanın içerisinde pek çok sayıda enstrüman, gitar ve vokal için ön ayar, sanal seans bateristleri ve perküsyoncular gibi çok sayıda özellik yer alıyor. Profesyonel müzisyenlerin bile kullanabileceği programı ders videoları izlemeden doğru bir şekilde kullanmanız biraz zor olabilir.

GarageBand, harika müzikler yaratmak için kullanabileceğiniz en pratik uygulamalardan bir tanesidir. 200'den fazla parçayla bir şarkı oluşturmanıza izin veren uygulamada, altyapınızı destekleyebilecek sanal enstrümanlar da yer alıyor.

2. DarkWave Studio

GarageBand'e Windows platformunda DarkWave Studio programı alternatif oluyor. İçerisinde Virtual Studio, Desen Düzenleyici, Sıra Düzenleyici ve Çok İzoleli Sabit Disk Kaydedici gibi özelliklere sahip olan uygulama, dijital müzik kalıplarını seçmenize ve düzenlemenize olanak sağlıyor.

Başarılı müzik programı DarkWave Studio’da 19 farklı sanal ses efekti bulunuyor. DarkWave başlangıç aşamasında size zor gelebilir ancak uygulamayı deneme yanılma yoluyla rahatça kullanabilirsiniz.

3. Audacity

Audacity, dijital bir ses iş istasyonu (DAW) değil, dijital bir ses düzenleyicisidir. Bu uygulamanın amacı, ses verilerini manipüle etmek ve bambaşka sesler ortaya koymaktır. İçerisinde enstrüman veya altyapı sağlayacak müzikler barındırmayan Audacity, MP3, WAV ve AIF gibi çeşitli formatları desteklemesiyle dikkat çekiyor.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan program çok başarılı kullanıcı arayüze sahiptir. Programda yer alan efektleri kullanarak farklı türde müzikler ortaya koyabilirsiniz fakat ders videolarını izleyerek bu efektleri doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.

4. LMMS

Her platformda çalışması ile dikkatleri üzerinde toplayan LMMS (Linux MultiMedia Studio) her kategorideki müzisyenler için uygundur. Program üzerinden melodi, beat veya kendi karışımlarınızı oluşturabilir, şarkılar için düzenlemelerde bulunabilirsiniz.

Yeni başlayacak kişilerin de kullanabileceği LMMS isimli uygulamada çeşitli sanal enstrümanlar da yer alıyor. Programın bir diğer özelliği ise harici yazılımlar ile uyumluluk sağlamasıdır. Başarılı yazılım, müzik parçasına birçok ekstra efekt ekleyebileceğiniz VST ve LADSPA eklentilerini de destekliyor.

Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan LMMS üzerinden dosyalarınızı MP3, AIF ve WAV şeklinde dışa aktarabilir ve oluşturduğunuz dosyayı farklı müzik üretim yazılımlarında da kullanabilirsiniz.

5. Soundtrap

Yüksek kaliteli, profesyonel döngülerden oluşan geniş bir set ile birlikte gelen Soundtrap, yaratıcılığınızı ortaya çıkarabileceğiniz başarılı bir programdır. Vokal, elektro gitar, akustik gitar, bas ve daha fazla enstrümanı kaydederek özgün projelere imza atabileceğiniz program, bulut teknolojisine sahiptir.

6. FL Studio

İçerisinde pek çok enstrümana ve ses efektine sahip olan programda, kanallar ile oynayabilir ve hazır müziklere remix yapabilirsiniz. Ücretli bir sürüme de sahip olan FL Studio, pek çok DJ ve prodüktör tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Programın en iyi yanları ise kullanım kolaylığı ve içerik zenginliğidir.

Bu listemizde en iyi müzik prodüksiyon programları ile karşınızdaydık. Bu konuya dair düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.