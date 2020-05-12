Gumslinger'da revolver elinizde, herhangi bir kişinin hayatını ve ölümünü kararlaştırabildiğinizde, kötü silahşör mü yoksa halkı kurtaran korucu mu kararı sadece bir mermi mesafesindedir, doğru seçimi yapın!

Gumslinger'a hoş geldiniz. Yoğun atışlar, şaşırtıcı beceri görüntüleri ve çılgın eğlenceli silah oyunu görevlerinin sakızlı şeker dünyasına giriş yap.

Gumslinger dünyasını keşfetmek için vahşi at üzerinde kovboy macerasına başlayın. Ana hikaye vazifeleri için istihbarat toplamak amacıyla şehirde etrafta dolaşın. İster hikayeyi takip edin, ister şehrin semtlerinin her mahallesini çetelerden arındırın. Başı dertte olan sivil vatandaşlara yardım edin, rehineleri kurtarın.

Gumslinger Özellikleri