Yüzlerce askerden oluşan dev bir orduyu komuta ederek imparatorluğunuzu yıkmayı hedefleyen karanlık güçlere karşı savaşarak ganimet mücadelesi vereceğiniz ve kalenizi savunacağınız Guns'n'Glory Heroes, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız kaliteli bir yapımdır.

Bağımlılık yapıcı özelliği ve sürükleyici savaş senaryoları ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, dev ejderha ordularına ve karanlık güçlerin kontrolündeki kalabalık düşman birliklerine karşı mücadele ederek kalenizi dış tehditlerden korumak ve ganimet savaşları yaparak imparatorluğunuzu geliştirmektir.

Aksiyon dolu bölümleri ve stratejik savaş taktikleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı silahlarla ve çelik zırhlarla donatılmış sayısız asker yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz kılıç, ok, balta, mızrak ve daha onlarca ilkel silah bulunmaktadır.

Kalenizi savunarak düşmana diz çöktürmeli ve seviye atlayarak krallığınızı büyütmelisiniz.

Strateji oyunları kategorisinde ulaşacağınız ve hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kuracağınız Guns'n'Glory Heroes, geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen eşsiz bir oyundur.