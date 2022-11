En İyi RTS (Strateji) Oyunları

RTS oyunları strateji tutkunlari için en önemli türlerden bir tanesidir. RTS, Real Time Strategy (Gerçek Zamanlı Strateji) kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır. Strateji oyunları dediğimizde aklımıza pek çok farklı tarzda strateji oyunu gelebilir. Sıra tabanlı strateji, RTS ve Grand Strategy (Büyük/Dev Strateji) bunlardan bazılarıdır.

Biz de bu yazımızda sizler için en iyi RTS oyunlarını sıralayacağız. RTS türünde oyun arıyor fakat kararsız kalıyorsanız bu yazımız size yardımcı olacaktır.

Gelmiş Geçmiş En İyi RTS Oyunları

Ages of Empires 2: Definitive Edition

Company of Heroes 2

Iron Harvest

Bad North

Northgard

Frostpunk

Warcraft 3

Starcraft 2

Warhammer 40,000: Dawn of War

Command & Conquer

Ages of Empires 2: Definitive Edition

RTS oyunları denilince aklımıza ilk olarak tabii ki de Ages of Empires serisi geliyor. Özellikle de ikinci oyun RTS oyunları içerisindeki en özel yapımlardan biri. İlk olarak 1999 yılında yayınlanan Ages of Empires 2, günümüze kadar pek çok kez yenilendi, elden geçirildi ve DLC’ler ile zenginleştirildi.

Company of Heroes 2

İkinci Dünya Savaşı meraklılarının kesinlikle oynaması gereken bir oyun olan Company of Heroes 2, RTS ile savaş oyunlarının en iyi kombinasyonlarından bir tanesi. Savaş atmosferini en güçlü yansıtan oyunlardan biri olan Company of Heroes 2 strateji severlerin muhakkak göz atması gereken bir oyun.

Iron Harvest

1920’lerin estetiği ile oluşturulmuş alternatif bir dünyada geçen bu oyunda mech’ler inşa edip birlikleriniz ile birlikte yapay zekaya ya da diğer oyunculara karşı mücadele edebiliyorsunuz. Türkçe dil desteğinin de bulunuyor olması biz Türk oyuncular için büyük bir avantaj.

Bad North

Bad North oldukça minimalist bir strateji oyunudur. Roguelite mekanikleri ile RTS mantığını birleştiren bu oyunda üssünüzü Viking yağmacılarına karşı savunuyorsunuz. Diğer RTS oyunları ile kıyaslandığı zaman daha basit ve sade mekanikleri olmasına rağmen oldukça keyifli bir oyundur.

Northgard

İskandinav mitolojisi temasına sahip en iyi oyunlardan biri olan Northgard bir şehir kurma ve koloni simülatörüdür. Oyunun görselliği alıştığımız diğer savaş ve RTS oyunlarından biraz farklı. Daha açık ve pastel tonlarına sahip olan bu oyun farklı bir RTS deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için ideal.

Frostpunk

RTS yönünden ziyade daha çok hayatta kalma ve karar verme mekanikleri ile öne çıkan Frostpunk son yıllarda çıkmış en çarpıcı ve sürükleyici oyunlardan bir tanesi. Buz gibi bir gelecek tasviri yapılan bu oyunda amacınız soğuktan korunmak ve hayatta kalmak.

Warcraft 3

Bugüne kadar yapılmış en iyi RTS oyunlarından biri olan Warcraft 3, strateji oyunu severler için bugün bile hala efsanevi bir oyun. İlk kez 2002 yılında çıkan Warcraft 3, 2003 yılında ek paketi The Frozen Throne ile buluştu ve oyuncuların uzun süre unutamayacağı bir oyun oldu. MOBA türünün doğuşuna ön ayak olmuş ve World of Warcraft’ın temellerini atan bu oyun yapımcı Blizzard’ın oyun dünyasına kazandırdığı en önemli yapımlardan bir tanesi. 2020 yılıında remastered versiyonuna kavuşan oyun Warcraft III: Reforged ismiyle çıkış yaptı.

Starcraft 2

Bilim kurgu oyunları söz konusu olduğu zaman tartışmasız en iyi oyunlardan biri olan Starcraft 2, e-spor’un gelişimine en çok katkıda bulunmuş oyunlardan bir tanesi. En kompleks ve zorlu oyunlardan biri olan Starcraft 2’yi iyi bir şekilde oynamak için oyunda epey bir vakit geçirmeniz gerekiyor.

Warhammer 40.000: Dawn of War

Warhammer 40.000, oyun tarihinin en çok oyuna sahip markalarından bir tanesi. Dawn of War ise Warhammer 40.000 evreninde geçen bir RTS oyunudur. Dawn of War, Warhammer 40.000 markası için oldukça önemli bir oyun. 3 oyunluk bir seri olan Dawn of War’un özellikle ilk ve ikinci oyunu çok başarılı yapımlardır.

Command & Conquer

RTS oyunları içerisinde en özel serilerden biri olan Command & Conquer serisi, özellikle de ülkemizdeki oyuncuların büyük hayranlık duyduğu bir marka. Red Alert serisini duymayan yoktur diye tahmin ediyoruz. Pek çok oyuncuyu RTS ile tanıştıran bu markanın oyunları strateji severler için adeta başyapıttır.

En iyi RTS oyunlarını sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Siz strateji oyunlarını seviyor musunuz? Favori RTS oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.