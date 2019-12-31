Zombi istilasına uğrayan ürkütücü mekanlarda mücadele ederek aksiyon dolu savaşlarda rol alacağınız ve virüsün yayılmasını engellemek için ter dökeceğiniz Guns'n'Glory Zombies, mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan kaliteli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve ilginç zombi tasarımlarıyla oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, yıllar önce öldürülerek topraklara gömülen ve zararsız hale getirilen zombilerin bir anda dirilmesiyle kabus dolu anların yaşandığı şehirde kontrolu ele alarak zombilerle savaşmak ve şehri bu istiladan kurtararak görevleri tamamlamaktır.

Onlarca ölümcül silah ve kesici aletten yararlanarak zombileri etkisiz hale getirebilir ve sağ kalan insanları kurtarabilirsiniz. Zombileri testere ile keserek yolunuza devam edebilir ve güvenli bölge oluşturarak virüs bulaşmayan insanları koruyabilirsiniz.

Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici senaryosu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Guns'n'Glory Zombies, milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.