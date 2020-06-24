Klasik oyunlar arasına katılan Hamster House ile oyuncular birbirinden sevimli hayvanları besleyecekler.

Kirpi, sincap ve hamster gibi sevimi hayvanların yer aldığı Hamster House’da oyuncular evcil hayvan yetiştirecek ve onları besleyecekler. Hayvanlar için yaşam alanı da inşa edecek olan oyuncular, hamster evi sayesinde hayvanlara sıcacık bir yerleşim yeri kuracaklar.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan yapım da hayvanlarımız için yaptığımız evi de dilediğimiz gibi dekore edebileceğiz.

1 milyon oyuncu barajını aşan ve ülkemiz oyuncuları tarafından da oynanan yapım, aldığı inceleme puanları ile de başarısını gözler önüne seriyor.