2018 yılında piyasaya sürülen House Flipper oldukça sevilen bir simülasyon oyunu oldu. Öyle ki, epey sevilen bu oyunun pek çok DLC’si çıktı ve oyuna epey bir içerik geldi. İnşa etme ve simülasyon türlerinin birleşimi olan bu oyunda hayalinizdeki evi yaratıyorsunuz.

Son derece kötü durumdaki evleri satın alıp onları baştan yarattığınız bu oyunda evleri yeniledikten sonra satıyorsunuz ve kar etmeye çalışıyorsunuz. Fizik tabanlı bu oyunda yapabileceğiniz evlerin çeşitliliği aklınızı başınızdan alacak cinsten.

Bağımsız bir ekip olan Empyrean tarafından geliştirilen ve Frozen District tarafından yayınlanan House Flipper kendi alanındaki en iyi oyunlardan bir tanesi. Çok geçmeden House Flipper benzeri oyunlar da piyasada yerini aldı elbette. Biz de sizler için en iyi House Flipper benzeri oyunları listeledik. Yeni bir oyun arıyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacak diye düşünüyoruz.

En İyi House Flipper Benzeri Oyunlar

Demolish & Build 2018

Medieval Engineers

Builder Simulator

Ranch Simulator

Project Highrise

House Builder

The Tenants

Demolish & Build 2018

House Flipper ile aynı sene çıkan bu oyun adından da anlaşılacağı üzere yıkma ve inşa etme oyunudur. House Flipper’da binaları yeniliyoruz, bu oyunda ise yapıları komple yerle bir edip, alanı temizleyip yenisini inşa ediyoruz. House Flipper seven herkesin çok sevebileceği bir yapım olan Demolish & Build 2018’e bir göz atmanızı öneriyoruz.

Medieval Engineers

Keen Software House tarafından geliştirilen, orta çağ temalı oyunlardan biri olan Medieval Engineers özünde bir sandbox oyunu. Orta çağda geçen fizik tabanlı bir inşa oyunu arıyorsanız aradığınız yapım Medieval Engineers olabilir.

Builder Simulator

Oldukça detaylı bir simülasyon oyunu olan Builder Simulator ile sıfırdan bir bina inşa etmeniz mümkün. Her detayını sizin inşa ettiğiniz evleri sonrasında da en ince detayına kadar dekore edebiliyorsunuz. Detaylı bir simülasyon oyunu arıyorsanız aradığınız yapım Builder Simulator olabilir.

Ranch Simulator

Listemizdeki en popüler oyunlardan biri olan Ranch Simulator adından da anlaşılacağı üzere çiftlik inşa ettiğimiz bir simülasyon oyunudur. Dört kişilik ortaklaşa çok oyunculu mod desteği de sunan Ranch Simulator’ü dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınızla oynamanız mümkün.

Project Highrise

2 boyutlu bir inşa etme ve yönetim simülasyonu olan Project Highrise çok katlı ve geniş gökdelenler inşa etmeye çalışıyoruz. Oldukça kendine has bir görselliği olan Project Highrise kafa yormayı seven simülasyon oyuncuları memnun edebilecek bir yapım. Karmaşık yapıları düzene sokmak istiyorsanız Project Highrise’a bakmanızı şiddetle öneririz.

House Builder

2021 yılında erken erişim olarak piyasaya sürülen ve sürekli gelişen House Builder adından da anlaşılacağı üzere bizlere kendi evimizi yapma imkanı sunuyor. Sadece günümüzde değil, çağlar boyunca farklı zamanlarda ve lokasyonlarda ev yapmaya çalışıyoruz. Her türlü evi inşa ettiğimiz bu oyun tek kişilik bir macera arayanlar için ideal.

The Tenants

2021 yılında piyasaya sürülen The Tenants, Ancient Forge tarafından geliştirildi ve Frozen District tarafından yayınlandı. Şehir kurma oyunlarından biri olan The Tenants; tasarım, illüstrasyon ve yönetim de içerdiği için türün diğer oyunlarından ayrılan bir yapım. Ev sahibi olup kiralık mülk imparatorluğumuzu inşa etmeye çalıştığımız bu oyunda sıkıntılı kiracılarla da uğraşmamız gerekiyor.

House Flipper benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz House Flipper’ı ne kadar oynadınız? Listede oynamayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.