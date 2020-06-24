1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan Happy Hop: Kawaii Jump basit oynanışı ve eğlenceli gidişatı ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Arcade oyunu olarak Android ve iOS platformundaki oyunculara sunulan Happy Hop: Kawaii Jump’da oyuncuların işi oldukça kolay.

Yapım içerisinde oyuncular seçtikleri avatar ile yukarı doğru zıplayarak belirli nesneleri toplamaya çalışacaklar. 100 farklı avatarın yer aldığı yapım birbirinden farklı temalara sahip manzaraları da oyuncuların karşısına çıkacak.

Zıplayarak ilerleyecek olan oyuncular ilerledikçe daha karmaşık bir tırmanma yapısı ile karşı karşıya kalacaklar.

Oldukça basit bir yapıda oynanabilecek olan oyuna adapte olmakta kolay olacak.

1 milyondan fazla oyuncunun dikkatini çeken ve çok beğenilen yapım, Play Store üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.7 olarak değerlendiriliyor.