CS:GO Jump Throw Kodu Nedir, Nasıl Çalışır?

Tecrübeli CS GO oyuncularının sık sık kullandığı, daha iyi oynamak isteyen oyuncuların da mutlaka öğrenmesi ve uygulaması gereken bir komut olan CS GO jump throw kodu oldukça basit ve etkili bir komuttur. Aşağıdaki basit adımları sırasıyla uyguladıktan sonra siz de kolaylıkla jump throw yapabileceksiniz.

CS:GO Jump Throw Kodu Nasıl Ayarlanır?

Steam’de CS GO’nun üzerine gelin ve sağ tıklayın ve özellikleri seçin.

Açılan sayfadan yerel dosyalar sekmesine tıklayın ardından “yerel dosyalara göz at” seçeneğine tıklayın.

Açılan dosyalardan sırasıyla csgo > cfg > config dosyalarına giriyorsunuz. (config dosyası yoksa config_default isimli dosyayı açın.)

Config isimli dosyaya sağ tıklayın ve not defteri ile açın.

En alt satıra aşağıdaki kodu yapıştırın.

alias +jumpthrow +jump;-attack

alias -jumpthrow -jump

bind “istediğiniz tuş” +jumpthrow

“istediğiniz tuş” yazan yeri silin ve hangi tuşla jump throw yapmak istiyorsanız o tuşu girin ve kaydederek not defterini kapatın.

CS GO Jump Throw Kodu Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Jump throw kodunun çalışabilmesi için config isimli dosyaya kodun yazılması gerekiyor. Oyun içerisinde açılan konsoldan jump throw ayarlamak kodun çalışmamasına sebebiyet verebilir.

Jump throw kodu için atadığınız tuş başka bir tuşla çakışıyor olabilir. Çakışmayan bir tuş atamanız sorunu çözecektir. Çakışan tuşun işlevinin ne olduğunu bilmiyorsanız kodun başına bir satır ekleyerek (unbind “belirlediğini tuş”) yazın.

Eğer her şey düzgün yapıldıysa jump throw’u yanlış kullanıyor olabilirsiniz. Jump throw komutu bir bombayı eline aldığınızda ve pimini çektiğinizde çalışan bir komuttur. Yani sol tıka basılı tutup pimi çektikten sonra ilgili jump throw tuşuna basmalısınız. Pek çok yeni oyuncu sadece jump throw tuşuna basarak bu işlemi yapmaya çalışıyor. Önce pimi çekin ardından ilgili tuşa basın.

Rakiplerinizden daha iyi bir CS GO oyuncusu olmak için gerekli olan komutlardan sadece bir tanesi olan jump throw kodu ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.