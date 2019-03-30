Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Haunted Hotel: The Axiom Butcher, ürkütücü bir otelde araştırmalar yapabileceğiniz ve korkunç cinayetleri işleyen katillerin izini sürebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Sır dolu cinayetler sebebiyle kapatılan bir otelin yıllar sonra yeniden açılması ile başlayan macera dolu bir serüven sizleri bekliyor. Katil kaldığı yerden devam ediyor. Esrarengiz bir şekilde cinayete kurban giden onlarca insanın yer aldığı bu otelde çeşitli araştırmalar yapmalı ve katilin kim olduğunu bulmalısınız.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, gizli nesneleri bularak ipucu toplamak ve katilin izini sürmektir. Oyun, otel kasabı denilen bir katilin işlediği cinayetleri konu almaktadır. Seri katil olan ve onlarca insanı ölüme sürükleyen bu karakteri bulmalı ve görevleri tamamlamalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan Haunted Hotel: The Axiom Butcher, sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.