Oyun tarihinin en ikonik, en başarılı ve en bilinen yapımlarından biri olan The Elder Scrolls V: Skyrim, oyunlara ilgisi olan herkesin muhakkak duymuş olabileceği bir oyun. Modlama, fantastik RPG ve yan görev denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Skyrim hala eskimedi.

Skyrim yıllar içerisinde modlar ve DLC’ler ile birlikte çok zenginleşen bir oyun oldu. Önce Special Edition’ı sonrasında da Anniversary Edition’ı piyasaya çıkan Skyrim’in oynanamadığı bir oyun cihazı yok. Haliyle pek çok versiyonu bulunan Skyrim’in pek çok farklı Türkçe yaması da bulunuyor. Biz de sizler için en kolay, en güvenilir ve en hızlı Skyrim Türkçe yama nasıl yapılır onu göstereceğiz. Bu yöntemi uygulayabilmek için Skyrim’in Steam versiyonuna sahip olmanız yeterli.

Skyrim Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Steam Atölyesine girin ve Skyrim Türkçe yama modunu bulun.

girin ve Skyrim Türkçe yama modunu bulun. Aşağıda yeşil kutucuk içinde yer alan “ Abone ol ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. Steam sizin için gerekli dosyaları indirip gerekli yere kursun.

İşlem bu kadar basit ve kolay. Skyrim Türkçe Yama kısa bir süre içerisinde kurulmuş olacak.

The Elder Scrolls V: Skyrim Nasıl Bir Oyun?

Tecrübeli firma Bethesda tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Elder Scrolls V: Skyrim ilk kez 11.11.2011 yılında piyasaya sürüldü. Gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olan Skyrim, oyun dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bir yapımdır.

Geniş açık dünyası, rol yapma mekanikleri, dönemine göre oldukça iyi olan dövüş sistemi ve bitmek tükenmek bilmeyen yan görevleriyle bizlere yüzlerce saatlik bir oyun denyimi sunan Skyrim, The Elder Scrolls markasını tüm dünyaya duyuran oyun oldu.

Skyrim Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz The Elder Scrolls serisinin hangi oyunlarını oynadınız? Skyrim’in Türkçe yamasını beğendiniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.