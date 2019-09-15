Yüzyıllar boyunca her şey mükemmel bir dengedeydi, ancak Hoppia'nın başkenti çevresindeki tarlalarda yapılan bir keşif tüm evrenin uyumunu bozdu. Kötü bir güç, şehri işgal etmek için portalın teknolojisini kopyalamaya çalışıyor.

Hoppia sakinleri, eski bir toplum tarafından inşa edilmiş gizemli portallar etrafında yaşarlar ve uzun zamandır bunlar diğer dünyalara seyahat etmek için kullanılmaktadır.

Hoppia Tale tek elle oynayabileceğiniz bir aksiyon-macera oyunudur. Zelda, Goof Troop ve Bomberman gibi eski klasikleri harmanlayarak mobil cihazlara yepyeni bir deneyim geliyor.

Hoppia Tale Özellikleri