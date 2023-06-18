A Plague Tale Requiem Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

A Plague Tale Innocence ile oldukça iyi bir başarı yakalayan geliştirici ekip kısa sürenin ardından bir devam oyunu duyurdu. A Plague Tale Requiem ilk oyunun çıkışından 3 sene sonra piyasaya sürüldü ve tıpkı ilk oyun gibi oldukça beğenildi.

İyi bilindiği üzere A Plague Tale Requiem hikaye odaklı bir oyun. Oyunun hikayesini anlamak ve takip etmek son derece önemli. Hal böyle olduğu için oyuncular hikayenin her detayına hakim olmak istedikleri için Türkçe yama yüklemek istiyorlar. Eğer siz de dil bariyerine takılmadan bu oyunu deneyimlemek istiyorsanız A Plague Tale Requiem Türkçe yama kurabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları takip ederek A Plague Tale Requiem Türkçe yamayı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

A Plague Tale Requiem Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com’un A Plague Tale Requiem Türkçe yama sayfasına gidin.

Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. A Plague Tale Requiem’in Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek A Plague Tale Requiem’i hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

A Plague Tale Requiem Hakkında

Asobo Studio tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan A Plague Tale Requiem, ilk oyundan 3 sene sonra, 2022 yılında bizlerle buluştu. İlk oyunun izinden giden A Plague Tale Requiem kelimenin tam anlamıyla bir devam oyunu. Mekanik ve görsel olarak ilk oyuna çok benzeyen bu yapımda yine keşfetmeyi bekleyen bir dünya bizleri bekliyor.

İlk oyundan gördüğümüz Amicia ve Hugo’nun hikayesine devam ediyoruz. Oldukça iç burkan ve yürek dağlayan bir hikayenin anlatıldığı bu oyunda yer yer hüzünlenmeniz çok olası. Hikaye odaklı ve dramatik konuların işlendiği anlatılardan hoşlanıyorsanız bu oyun tam size göre.

Aksiyon, macera, keşif öğelerinin harmanlandığı bu oyun en iyi Orta Çağ oyunlarından da biridir. Geçtiği dönem itibariyle Orta Çağ’ın ruhunu çok iyi aktaran bu oyunda kendinizi geçmişte hissedeceksiniz.

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