A Plague Tale Innocence Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Bazı oyunlar vardır, hikayesi ile sizleri derinden etkiler. 2019 yılının en iyi oyunlarından biri olan A Plague Tale Innocence; hikaye bazlı, tek kişilik oyunları sevenleri adeta mest etmişti. Oldukça sarsıcı bir hikayeye sahip olan A Plague Tale Innocence’ı pek çok oyuncu Türkçe olarak oynamak istiyor. Hikayeyi en iyi şekilde anlayabilmek ve oyundan maksimum keyif almak için pek çok oyuncu A Plague Tale Innocence Türkçe yama arıyorlar.

Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de A Plague Tale Innocence’ı Türkçe olarak oynayabilirsiniz. Özellikle de ikinci oyuna başlamadan önce ilk oyunu oynamak isteyen kişiler için A Plague Tale Innocence Türkçe yama son derece faydalı olacaktır.

A Plague Tale Innocence Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle A Plague Tale Innocence Türkçe yama dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz RAR dosyasını Winrar ile açın.

dosyasını ile açın. Dosyanın içerisinde 1.04, 1.06, 1.07 seçeneklerini göreceksiniz. Oyununuzun sürümü hangisiyse ona uygun olanı seçin.

seçeneklerini göreceksiniz. Oyununuzun sürümü hangisiyse ona uygun olanı seçin. İlgili sürüme ait dosyanın içindeki tt01.pc dosyasını oyunun kurulu olduğu dizindeki TRTEXT dosyasının içine atın.

dosyasını oyunun kurulu olduğu dizindeki dosyasının içine atın. Oyun ayarlarından altyazıyı açmayı unutmayın.

İşlem tamamdır. A Plague Tale Innocence Türkçe yama kurulu tamamlandı.

A Plague Tale Innocence Hakkında

Asobo Studio tarafından geliştirlen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan A Plague Tale Innocence 2019 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun elde ettiği büyük başarıdan sonra ikinci oyunu da duyuruldu ve 2022 yılında serinin ikinci oyunu Requiem’de biz oyuncularla buluştu.

Orta çağı konu alan en iyi oyunlardan biri olan A Plague Tale Innocence, türü seven herkesin muhakkak oynaması gereken oyunlardan biri. Amicia adında genç bir kadını yönlendirdiğimiz bu oyunda küçük kardeşimiz Hugo'yu korumaya çalışıyoruz. Gizlilik odaklı bir oynanışa sahip olan A Plague Tale Innocence zengin bir anlatım diline de sahiptir.

A Plague Tale Innocence Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz A Plague Tale Innocence’ı daha önceden oynadınız mı? A Plague Tale Innocence’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.