Kendinize ait eşsiz bir eğlence merkezi inşa ederek sayısız müşteriye sahip olabileceğiniz ve maksimum kazanç sağlayarak yeni parkurlar kurabileceğiniz Idle Aqua Park, yüz binlerce oyun sever tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda asıl amaç, çeşitli parkurlar ve objelerle sıfırdan bir eğlence alanı oluşturmak ve müşterilerin sıcak yaz günlerinde serinlemelerini sağlamaktır. Farklı şekillere sahip onlarca su kaydırağı, birbirinden güzel birçok havuz modeli ve sayısız park malzemeleri ile dilediğiniz gibi bir mekan inşa edebilirsiniz. Müşterilerin memnuniyetlerini kazanarak kazancınızı katlayabilir ve seviye atlayarak yeni objelerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda eğlence parkı için kullanabileceğiniz kaydıraklar, havuzlar, çeşitli su parkurları ve daha onlarca obje bulunmaktadır. Dilediğiniz malzemeyi kullanarak hayalinizdeki eğlence parkını kurabilir ve para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak erişebileceğiniz Idle Aqua Park, simülasyon oyun kategorisinde yer alan benzersiz bir oyundur.