Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Idle Cook Tycoon geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından ücretsiz olarak oynanan Idle Cook Tycoon ile kafeler yönetecek ve müşterilerimizin siparişlerini doğru bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız.

Oldukça renkli içeriklere sahip olan oyunda benzersiz yemekleri yapacak, kendimizi geliştirecek ve daha fazla müşteriye hitap etmeye çalışacağız. Rengarenk içerikleri ile oyunculara eğlence dolu anlar sunan yapım, Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

Dileyen oyuncular hemen oyunu indirebilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirler.