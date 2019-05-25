Mobil platformun başarılı isimlerinden birisi olarak gösterilen Codigames yeni oyunları ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Idle Food Restaurant ile oyunculara eğlenceli bir restoran simülasyonu sunan geliştirici ekip eğlence dolu saatler sunuyor. İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Idle Food Restaurant ile amacımız dünyanın en iyi restoranını inşa etmek ve işletmek olacak. Rahat ve kolay oynanabilir yapısı ile oyunculara eğlenceli saatler sunacak olan yapım rengarenk bir içerik kalitesine sahip.

Şaşırtıcı animasyonların ve 3D grafik açılarının yer aldığı yapımda tamamlanması gereken bazı zorluklar da karşımıza çıkacak. Oyuncular bu zorlukları tamamlayarak hızlı bir şekilde restoranlarını geliştirebilecek ve daha çok müşteriye erişebilecekler.

Mobil simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Idle Food Restaurant Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak lansmana çıkmıştı. Şu sıralar ilgiyle oynanan yapım, geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.