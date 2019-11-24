Kapsamlı bir hastane inşa ederek hastaları en iyi şekilde tedavi edeceğiniz ve kariyerinizde zirve yaparak hastaneler zinciri oluşturabileceğiniz Idle Hospital Tycoon, simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendi hastanenizi inşa ederek yönetime el koymak ve hastaların en iyi şekilde tedavi olması için çaba göstermektir.

Hastanenize gelen hastaların kısa sürede tedavilerini tamamlamalı ve onları hayatta tutarak seviye atlamalısınız. Bu sayede yeni bölümlerin ve ekipmanların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca puan topladıkça yeni hastaneler yapabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz.

Oyun içerisinde yüzlerce sağlık personeli ve sayısız tıbbı malzeme yer almaktadır. Ayrıca hastaların tedavilerinde kullanabileceğiniz onlarca ilaç ve iğne bulunmaktadır. Hastaları tedavi ederek sağlıklarına kavuşturabilir ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Idle Hospital Tycoon ile sizde kendi hastanenizi yönetebilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.