Mobil cihazımızda süper marketler kralı olmaya çalışacağımız Idle Market’de bizleri eğlenceli bir oynanış yapısı bekliyor.

Android ve İOS platformu oyuncularına simülasyon oyunu olarak sunulan yapımda al sat yapacak ve süper marketler zinciri oluşturarak zengin olmaya çalışacağız. Pretty Roma tarafından geliştirilen ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapım zengin içeriği ile her iki platformda da beklentileri karşılamayı başardı.

App Store ve Play Store üzerinde her geçen gün olumlu geri bildirim sayısını artırmaya devam eden yapım basit oynanışı ile de her kesimden oyuncu tarafından kolaylıkla oynanabiliyor. Oyun içerisinde yer alan ürünleri alıp pazarlayarak daha geniş müşteri kitlesine ulaşmaya çalışacağımız oyunda sürükleyici bir yapı yer alıyor.

Oyun İki farklı platformda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.