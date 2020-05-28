Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Idle Mine Crusher 1 milyon oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Inmobile ve Aviador iş birliği ile hayata geçirilen Idle Mine Crusher ücretsiz olarak Android ve iOS platformunda yayınlayarak milyonlarca oyuncunun beğenisini kazandı.

Yayınlandığı günden bu yana hem ilgiyle hem de keyifle oynanan başarılı yapım da bir madenci olarak 16 farklı cevheri bulmaya ve parçalamaya çalışacağız. Maden kırma makinemizi sürekli geliştirerek daha fazla ve daha hızlı cevher bulmasını sağlayacağımız oyunda benzersiz alanlar da çalışacağız.

Başarılı grafik açarının yer aldığı yapımda Idle temalı bir oynanış eşliğinde altın, yakut ve zümrüt gibi cevherler bulmaya çalışacağız.

İnternet bağlantısı olmadan oynanabilecek olan yapım içerisinde can sıkıcı reklamlar da karşımıza çıkmayacak.

Play Store üzerinde 4.2 olarak değerlendirilen başarılı oyun milyonlara ulaşmaya devam ediyor.