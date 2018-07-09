Incidence, App Store’da öne çıkan Türk yapımı oyunlar arasında. Bilardoyu seviyorsanız tüm bölümleri bitirmeden cihazınızdan ayrılmayacağınız bir oyun. Sürükle - bırak yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahat oynanış veriyor. 50MB altı boyutuna rağmen eğlence dozu yüksek bulmaca oyunu tam zaman geçirmelik.

Her güncellemeyle yenileri eklenen yüzlerce bölüm sunan bulmaca oyununda beyaz topu deliğe sokmak için kafa patlatıyorsunuz. Topu delikle buluşturmak için maksimum dört hakkınız var. Dört atış fazla gelebilir ancak ilerleyen bölümlerde yeni engel (sert duvarlar, kesiciler) ve özelliklerin (teleport) eklenmesiyle birlikte zorluk düzeyi artıyor ve az bile gelmeye başlıyor. Topu atarken labirentin köşelerine çarptırmak zorunda olduğunuzdan her atışın altı kere sekebildiği bilgisini de paylaşmakta fayda var.

Incidence Özellikleri: