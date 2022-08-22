Android İçin En İyi Kelime Oyunları

Kelime oyunları belki de tarihi en eskiye dayanan oyunlardan birisi olabilir. Aynı zamanda çok eğlenceli olan bu tarz oyunları her yaştan insan severek oynayabiliyor. Tabu, Scrabble gibi masa oyunları haline de gelmiş olan bu kelime oyunlarıyla boş vakitlerinizi değerlendirirken hem eğlenip hem de yeni şeyler öğrenebiliyorsunuz.

Aynı zamanda kelime oyunları mobil cihazlarda oynamak için en ideal oyun tarzlarından bir tanesi. Küçük ekranda aksiyon oyunlarını oynamak ne kadar zorsa sözcük oyunlarını oynamak da o kadar kolay çünkü genellikle oyunlarda tek yapmanız gereken harflere tıklamak ya da bir yerlere taşımak oluyor.

Sizler için Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz birbirinden başarılı yapımları derledik. Listede yer alan oyunlar sayesinde boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde doldurabilir ve güzel vakit geçirebilirsiniz.

Kelime Oyunları Listesi

Wordle

Kelimelik

CodyCross

Wordscapes

Kelime Kutusu

Word Universe

Kelime Gezmece

Words Of Wonders

A Word Kelime Oyunu

Word Lanes

Wordle

Son zamanların en popüler oyunu olan Worlde'da her gün bir kelime soruluyor. Oyunun İngilizce versiyonunun yanı sıra Türkçe sürümü de mevcut. Sorulan sorular beş harften oluşuyor. Bu sebepten ötürü tahmin edeceğiniz kelimelerin beş harfli olması gerekiyor.

Kelimeleri doğru tahmin edebilmek için toplamda altı hakkınız bulunuyor. Kelime tahminlerinde sarı ve yeşil renkli ipuçları mevcut. Örneğin bir kelime yazdınız. Yazdığınız kelimenin içerisindeki a harfi yeşil renkli, b harfi ise sarı renge sahip. Bu, a harfinin doğru yerde olduğunu, b harfinin ise yanlış yerde olduğunu gösterir.

Gri renk ise kelimede o harflerin olmadığını gözler önüne serer. Yeşil, sarı ve gri renk ipuçları doğru kelimeyi bulabilmenize yardımcı oluyor. Eğer kelimeyi ipucu olmadan bulmak istiyorsanız ayarlardan kapatabilmeniz mümkün.

Kelimelik

Scrabble oyununun Türkçe versiyonu diyebileceğimiz Kelimelik'te diğer oyuncular ile mücadele edebilirsiniz. Rakibiniz bir hamle yaptıktan sonra kelimede yer alan herhangi bir harfi kullanarak yeni bir kelime türetmeye çalışıyorsunuz. Bunun için size çeşitli harfler veriliyor.

Aynı anda birden fazla kişi ile oynayabilirsiniz. Böylece bir kişinin hamle yapmasını beklemenize gerek kalmaz. Galibiyet, yenilgi, beraberlik gibi istatistiki bilgilere de erişebilirsiniz. Oyun esnasında diğer oyuncu ile sohbet edebilirsiniz.

CodyCross

Google Play Store'da 50 milyondan fazla indirilen CodyCross, klasik çapraz bulmacanın modern hâlidir. Dolayısıyla eğer çapraz bulmacayı çözmekten hoşlanıyorsanız bu oyunda muhtemelen uzun süre boyunca keyifli vakit geçireceksinizdir.

Hem eğlendiren hem de yeni bilgiler öğreten oyunda çok sayıda seviye yer alıyor. Ayrıca günlük çeşitli ödüller mevcut. Eğer bulmacayı çözemediyseniz ipucu alabilirsiniz.

Wordscapes

Oyuncuların keyifli zaman geçirebilmesine imkân tanıyan Wordscapes isimli yapımda daire içerisinde yer alan harfleri kullanarak anlamlı kelimeler türetmeye çalışıyorsunuz. Bunun için harflere basılı tutup sürüklemeniz yeterlidir. Oyunda çok fazla sayıda seviye bulunuyor. Böylelikle kelime bilginizi arttırabilirsiniz.

Kelime Kutusu

Sözcük ve bulmaca oyunlarını seven oyuncular için harika bir yapım olan Kelime Kutusu'nda seviyede örneğin "şerbetli tatlılar" ve "fotoğraf çekimi" gibi çeşitli konular bulunuyor. Konunun yanı sıra karışık harfler de veriliyor. Bu harfler arasından konuya uygun kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Google Play Store'da 1 milyondan fazla indirilen oyun oldukça popüler durumda.

Word Universe

Binlerce bölümün yer aldığı Word Universe isimli yapımda çeşitli konular bulunuyor. Örneğin "usta" konusuna uygun kelimeler bulmaya çalışıyorsunuz. Bunun için daire içerisinde yer alan harflerin üzerine basılı tutup sürüklemeniz gerekiyor. Bölümleri geçtikçe oyunun zorluk seviyesi de artıyor.

Oyunda birbirinden ilginç bilgiler de yer alıyor. Bu sayede kelime bilgisinin yanı sıra genel kültür bilginizi de arttırmış oluyorsunuz. Oyunu internet bağlantısının olmadığı zamanlarda da oynayabilmeniz mümkün.

Kelime Gezmece

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden oynayabileceğiniz Kelime Gezmece'de daire içerisinde yer alan karışık bir şekilde verilen harflerin üzerine basılı tutarak anlamlı kelimeler bulmaya çalışıyorsunuz. Ekranın üst kısmında bulmaca bulunuyor. Kelimeleri bularak bulmacadaki alanları doldurmanız gerekiyor.

Words Of Wonders

Words Of Wonders, Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken çok popüler bir sözcük oyunudur. Keyifli zaman geçirebileceğiniz yapımda çok sayıda bölüm bulunuyor. Oyunda ekranın üst kısmında bulmaca yer alırken alt kısmında ise daire mevcut.

Dairenin içinde harfler ve bir adet karıştırma butonu yer alıyor. Sürükle bırak işlemi ile kelimeleri bulabilir ve bölümleri tamamlayabilirsiniz. Karıştırma butonu ile harflerin karışmasını sağlayabilirsiniz.

A Word Kelime Oyunu

Arı peteği tasarımına sahip olan oyunda karışık harfler ve konular yer alıyor. Bu harfler içerisinden konuya uygun anlamlı kelimeler türetmeye çalışıyorsunuz. 2000 bulmacanın bulunduğu A Word'de bulmacaları tamamladıkça oyunun zorluk seviyesi de artıyor.

Ücretsiz olarak sunulan A Word isimli yapımı internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz. Oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Böylelikle boş vakitlerinizde keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Word Lanes

Çeşitli soruların yer aldığı World Lanes isimli yapımda karışık harfler yer alıyor. Sürükle bırak yöntemiyle uygun çözümü bulmaya çalışıyorsunuz. Örneğin "İtalyanların ünlü peynirli pidesi" sorusu için "Pizza" kelimesini bulmanız gerekiyor. 800'den fazla seviyeye sahip olan oyunun arka planında oldukça başarılı görseller yer alıyor.

Bu yazıda uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmenize imkân tanıyan sözcük oyunlarını bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Android için en iyi platform oyunları listemize göz atabilirsiniz.