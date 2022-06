Game of Thrones Oyuncuları Kimlerden Oluşuyor, Konusu Nedir?

Game of Thrones oyuncuları, karakterleri ve konusu, popüler diziye başlamak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konular arasında. Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir başarının altına imza atan diziye ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacağız.

David Benioff ve D. B. Weiss tarafından yaratılan Game of Thrones (Taht Oyunları), 2011 yılının nisan ayında HBO kanalı üzerinden yayımlanmaya başladı. Taht Oyunları, yayımlandığı ilk dönemden itibaren dünya genelinde çok büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Çok kısa süre içerisinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerlik elde etmeyi başaran Game of Thrones, 2019 yılının mayıs ayında sona erdi. Çok sayıda kişi tarafından tüm zamanların en iyi TV dizisi olarak nitelendirilen Taht Oyunları, bu zamana kadar pek ödüle layık görüldü.

Hırvatistan, İspanya, İskoçya ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde çekilen diziye başlamak istiyorsanız, kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Bu soruların başında Taht Oyunları oyuncuları, karakterleri ve konusu gelebilir. Hazırladığımız yazıda diziye dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Game of Thrones Oyuncuları ve Karakterleri Listesi

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Lena Headey (Cersei Lannister)

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

Maisie Williams (Arya Stark)

Sophie Turner (Sansa Stark)

Kit Harington (Jon Snow)

John Bradley (Samwell Tarly)

Iain Glen (Jorah Mormont)

Liam Cunningham (Davos Seaworth)

Rory McCann (Sandor Clegane)

Nathalie Emmanuel (Missandei)

Alfie Allen (Theon Greyjoy)

Conleth Hill (Lord Varys)

Jerome Flynn (Bronn)

Aidan Gillen (Petyr Baelish)

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark)

Gwendoline Christie (Brienne of Tarth)

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından büyük beğeni toplayan Game of Thrones (GoT) adlı yapımda pek çok başarılı isim bulunuyor. Peki, dünya çapında oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan GoT dizisinin oyuncu kadrosunda Emilia Clarke, Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Maisie Williams, Sophie Turner, Kit Harington, John Bradley, Iain Glen, Liam Cunningham, Rory McCann, Nathalie Emmanuel ve daha pek çok isim bulunuyor.

Özellikle Game of Thrones dizisi ile birlikte dünya genelinde tanınmaya başlanan Emilia Clarke, Taht Oyunları dizisinde Daenerys Targaryen karakterini canlandırıyor. Daenerys Targaryen, Viserys Targaryen’in kardeşidir.

Şu anda tüm dünyada hemen hemen herkes tarafından tanınan Emilia Clarke, bu zamana kadar Triassic Attack, Me Before You, Above Suspicion ve Terminator Genisys dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı. Clarke, yer aldığı yapımlarda çok başarılı bir oyunculuk performansı sergiledi.

Taht Oyunları dizisinde ön plana çıkan karakterlerden bir tanesi olan Jon Snow, Kit Harington tarafından canlandırıldı. Harington daha önce 2014 yapımı Seventh Son (Yedinci Oğul), 2015 yapımı 7 Days in Hell ve 2016 yapımı Brimstone dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.

Game of Thrones dizisiyle En İyi Yardımcı Erkek dalında birçok ödüle layık görülen Peter Dinklage, Tyrion Lannister karakterini canlandırdı. Dinklage bu zamana kadar 2018 yapımı I Think We're Alone Now, 2020 yapımı I Care a Lot ve 2021 yapımı Cyrano dahil çok sayıda yapımın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Dizinin ön plana çıkan karakterlerinden bir diğeri Cersei Lannister’dır. Söz konusu karakter, Lena Headey tarafından canlandırıldı. Çok başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Headey, bu karakter ile Emmy Ödülleri’ne ve Altın Küre’ye aday gösterildi.

Nikolaj Coster-Waldau ise Jaime Lannister karakterini canlandırıyor. Dizide ön plana çıkan karakterler arasında Arya Stark da bulunuyor. Arya Stark, Maisie Williams tarafından canlandırıldı. Williams, söz konusu karakter sayesinde dünya çapında oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Bu zamana kadar 2018 yapımı Time Freak, 2019 yapımı Heavy ve 2019 yılında vizyona giren X-Men: Dark Phoenix dahil birçok yapımda yer alan Sophie Turner, GoT dizisinde Sansa Stark isimli karakteri canlandırdı. Turner, söz konusu karakter sayesinde Emmy Ödülleri’nde En İyi Yan Karakter Performansı ödülüne layık görüldü.

Game of Thrones Konusu Nedir, Nasıl İzlenir?

Senaristliğini David Benioff, D. B. Weiss, George R. R. Martin ve Jane Espenson’ın üstlendiği Game of Thrones, George R. R. Martin tarafından yazılan roman serisi A Song of Ice and Fire’dan (Buz ve Ateşin Şarkısı) uyarlandı.

Yönetmenliğini Tim Van Patten, Brian Kirk, Daniel Minahan ve Alan Taylor’ın yaptığı Game of Thrones'ta dokuz asil aile, Westeros toprakları üzerinde taht mücadelesi verir. Asil aileler taht mücadelesi verirken eski bir düşman, bin yıllık sürecin ardından yeniden geri döner.

Toplamda sekiz sezondan oluşan Taht Oyunları 73 bölümden oluşuyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir başarının altına imza atan diziyi BluTV isimli yerli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

Diziyi izleyebilmek için söz konusu dijital yayın platforma belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekiyor. Platforma abone olduktan sonra içerik kütüphanesine erişebilir ve Taht Oyunları dahil olmak üzere pek çok yapımı istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oldukça beğenilen ve 9,2 IMDb puanı ile dikkatleri üzerinde toplayan Game of Thrones dizisine dair merak edilen soruları yanıtladık.