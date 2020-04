Karantinada Oynanabilecek En İyi Bulmaca Oyunları

Bulmaca oyunları, özellikle insanların karantinada olduğu bugünlerde mutlu olması için çok önemli bir rol üstleniyor. Bu listede yer alan bulmaca oyunlarını kontrol etmenizi öneriyoruz çünkü bulmaca çözerek dopamin seviyenizi artırabilir ve bütün olumsuz duygularınızdan kurtulabilirsiniz. İnsanların beyin hücrelerinin sağlıklı çalışması için zekâ oyunlarına ihtiyaçlarının olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Karantina Günlerinde Evde Oynanabilecek Bulmaca Oyunları

Bulmacaların sadece yapboz parçalarını bulmak ile ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bulmacalar sadece yapboz parçalarını birleştirmekten ibaret değildir, insanların seçim yapabileceği kadar çeşitli bulmaca türü vardır. Bu listede çeşitli bulmaca türlerine örnek olarak verilebilecek bulmaca oyunlarına yer verildi. İşte karantina günlerinde evde oynanabilecek bulmaca oyunları!

1. Brain It On

Brain It On, insan beynine meydan okumak istediğinizde oynayabileceğiniz en iyi bulmaca oyunlarından bir tanesidir. Oyun yatay bir formatta çalışmaktadır ve seviye sistemine sahiptir. Brain It On'un çok basit bir kullanıcı arayüzü vardır ancak ipucu elde etmek için reklam izlemeniz gerekiyor.

Başlamak için oyunu açmanız ve ilk seviyeyi seçmeniz yeterlidir. Oyunda belirli bir görevi gerçekleştirmek için tuval üzerine bir şeyler çizmeniz gerekir. Seviyeler arttıkça bulmacanın zorluğu da artar ve bu da Brain It On'u en iyi bulmaca oyunlarından biri yapar. Ayrıca reklamlardan kurtulmak istiyorsanz yükseltme seçeneğine başvurabilirsiniz.

2. Monument Valley

Monument Valley beyninizi kullanarak karakteri belirlenen hedefe ulaştırmanız gereken harika bir bulmaca oyunudur. Oyun 3D biçiminde tasarlandığından oynaması da çok zevklidir. Oyunun tek dezavantajı ise biraz hayal kırıklığına sebebiyet veren ücretli bir uygulama olmasıdır ancak uygulamalara ve oyunlara ödeme yapmaktan hoşlanmayanlar dahi Monument Valley'yi kontrol etmelidir.

3. Two Dots

En iyi bulmaca oyunları arasında öne çıkan başka bir isim Two Dots ise mevcut iki nokta etrafında hareket etmektedir. Oyunun amacı, birbirlerinden uzak iki noktanın bir araya gelmesi için beynimizi kullanmaktır.

Video oyunu, oyuna başlamadan önce alıştırma olarak iki noktayı birleştirmenize izin vermektedir. Bu, oyunun nasıl oynandığına dair sizi fikir sahibi yapacaktır. Bu işlemi tamamladığınızda oyunun ilk seviyesini oynamaya başlayabilirsiniz.

Belirli bir seviyeye geldiğinizde size ulaşmanız gereken bazı hedefler verilecektir. Başlangıç seviyeleri oldukça kolay olduğu için ileri seviyelere gelene kadar oyunun çok kolay olduğunu veyahut profesyonel olduğunuzu hissedeceksiniz.

4. Move The Block (Android ve iOS)

Move The Block, bulmacanın bölümünü tamamlamak için blokları kaydırmanız gereken klasik bulmaca oyunlarından bir tanesidir. İlk seviyede oyunun etrafında ve kolayca bulabileceğiniz seçeneklere yönlendirileceksiniz. Oyunun gerçekten ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Oyun ilerledikçe gerçek anlamda bağımlılığa sebep olmaktadır.

Move The Block'un bağımlılık yaratmasının bir nedeni, seviyeler arttıkça oyunun da daha zor hâle gelmesidir. Move The Block'da yer alan ipuçlarını mutlaka kullanacaksınızdır. Oyunun dezavantajı ise burada ortaya çıkıyor: Her ipucunda biraz daha can sıkıcı hâle gelen reklam videolarını izlemek zorunludur.

5. Skillz

Skillz, tek oyunculu ya da çok oyunculu bir oyun arasında seçim yapma imkânı verir. Skillz'de çok fazla seviye vardır. İlk seviyeyi geçene kadar diğer seviyeler kilitlidir. Buna ek olarak, önceki seviyedeki performansınızdan memnun kalmadığınızda önceki seviyeyi yeniden oynama imkânınız olacaktır.

Seviyeler, sayılar veya harfler arasında belirli bir sayı ya da harf aramayı içerir. Beyninizin ne kadar güçlü çalıştığını ve hızınızı böylece öğrenebilirsiniz. Oyun oynamaya başladıktan sonra tüm seviyeleri geçme dürtüsü ile sarılıyorsunuz. Oyunda yer alan reklamlardan şikâyetçi olmanız da olasıdır.