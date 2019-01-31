Making Fun, Inc tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanan Ironbound aktif olarak 100 binden fazla oyuncuya sahip.

Kaliteli grafiklere ve zengin bir içeriğe sahip olan mobil kağıt oyununda stratejik savaşlara katılacağız. Oyun içerisinde yer alan farklı kartlar içerisinde farklı karakterler yer alıyor. Oyuncular bu karakterler arasından seçim yapacak ve oyunculara karşı savaşacağız. Aksiyon ve gerilim yüklü içeriklere ev sahipliği yapan oyun iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor.

Oyuncular seçtikleri kartları geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecekler. Gerçek zamanlı olarak oyunculara çeşitli ödüller de sunan yapım, zengin yapısı ile beğenileri toplamaya devam ediyor. Yapım içerisinde hızlı taktikler geliştirecek ve rakibimizi etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Google Play’de oyuncuların incelemelerinden 4.3 alan yapım, hızla kitlesini genişletmeye devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.