Hayalinizdeki çiftliği inşa ederek lezzetli meyve ve sebzeler üretebileceğiniz ve bu ürünleri pazarlayarak şehrin ekonomisini geliştireceğiniz Klondike Adventures, simülasyon oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, kendi şehrinizi yöneterek çeşitli alanlarda üretim ve ticaret yaparak ekonomik dengeyi sağlamaktır.

Alaska’nın vahşi ve bir o kadarda göz kamaştıran doğal ortamında kendinize boş bir alan bularak şehrinizi inşa etmelisiniz. Zorlu şartlara ve vahi hayvanlara karşı mücadele ederek üretimde kesinti yapmadan yolunuza devam etmeli ve görevleri tamamlayarak seviye atlamalısınız.

Oyun içerisinde şehrinizi geliştirmek için inşa edeceğiniz değirmenler, tarlalar, çeşitli üretim merkezler ve ticarethaneler yer almaktadır. Kendi stratejinizi uygulayarak verilen görevleri başarıyla yerine getirmeli ve yeni binaların kilidini açmalısınız.

Hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Klondike Adventures, ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.