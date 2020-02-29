Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız ve bağımlısı olacağınız Land of Doran, birbirinden güzel ve etkileyici karakterlerden oluşan güçlü savaşçıları yöneterek macera dolu bir serüvene atılacağınız eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli 3 boyutlu grafikleri ve sürükleyici hikayesi ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlarca avatar arasından dilediğinizi seçerek aksiyon dolu savaşlara katılmak ve ganimet toplayarak görev haritasındaki yeni düşmanların kilidini açmaktır.

Karakterler savaşçı, büyücü ve okçu olmak üzere 3 farklı kategoride yer almaktadır. Okçuyu seçerek rakiplerinize seri ok atışları yapabilirsiniz. Büyücü ile akıl almaz iksirler hazırlayabilir ve rakiplerinizi beklemedikleri anda etkisizleştirebilirsiniz.

Ayrıca savaşçıyı seçerek farklı saldırı özelliklerini kullanabilir ve online arenada katılacağınız nefes kesen savaşlarda kullanabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Land of Doran, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından benimsenen sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.