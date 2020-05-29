Mobil platformda ilgi çekmesi beklenen ve günümüze kadar beklentileri karşılamayan Lost Artifacts yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Gizemli bir dünyayı keşfedeceğimiz yapımda birbirinden farklı hazineleri bulmaya çalışacak, medeniyetleri keşfedecek, bazı medeniyetlerin de sırlarını ifşa edeceğiz.

İki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan başarılı yapım, 40’tan fazla benzersiz seviyeye ev sahipliği yapıyor. Unutulmaz karakterlerin de yer aldığı yapım içerisinde eski bir tarihçi ve arkeolog olan Claire’nin görevini üstleneceğiz.

Farklı tehlikelere sahip düşmanlar ile de karşılaşacağımız yapım içerisinde hazinelerin yerlerini bulmaya çalışacak, basit kontroller ile karşılaşacağız.

Her yaştan oyuncuya hitap eden başarılı yapım, 20 saatten fazla oynanışa sahip.

Lost Artifacts 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.