Lost Fragment Konusu ve Çıkış Tarihi

Nihil Inane Studio tarafından geliştirilen korku oyunu Lost Fragment oyun sektöründe büyük bir heyecan ile bekleniyor. Korku oyunu sevenleri gerçekçi grafikleri ile büyüleyen oyun, son derece realistik bir deneyim vadediyor.

Fotorealistik görüntüleri, kamera sarsıntıları ve gürültüleri ile oyun severlerin kalbine taht kuran Lost Fragment hakkında en çok merak edilen konuları bu yazımızda sizin için ele alıyoruz. İşte, Lost Fragement oyununun konusu ve ilgi çekici özellikleri!

Lost Fragment Konusu

Japon tarzında bir korku oyunu olan Lost Fragement’ta hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Yayınlanan ilk fragmana baktığımızda ana karakterimiz harap edilmiş bir hastane koridorunun içinde elinde tuttuğu bir silah ile ilerliyor. Bu sırada kulağınıza korku dolu sesler gelmeye başlıyor. Oyundaki karakter ise bu seslerin kaynağını bulmak için uğraşıyor.

Lost Fragment, Unreal Engine 5 isimli, en sevilen oyun hazırlama programlarından biri ile geliştiriliyor. Nihil Inane Studio’nun belirttiğine göre oyunun grafikleri hazırlanırken her şeyin tek tek tasarlandığı ve hazır nesnelerden yararlanılmadığı belirtiliyor. Birinci şahsın gözünden izlediğimiz oyun güçlü grafikleri sayesinde oldukça akıcı. Ayrıca vücut kamerası açısının hakim olduğunu belirtmek gerekiyor.

Lost Fragmen Fragmanı

Lost Fragement Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan Lost Fragment’ın tanıtımı için bile büyük bir emek harcandığı gözle görülüyor. Titizlikle hazırlanan fragman, oyun kurgusu ve grafikleri hakkında önemli ipuçlarını taşırken oyun severleri daha da fazla heyecanlandırıyor.

55 saniyelik bu fragmanda dikkat çeken ürkütücü sesler oyundaki ‘korku’ temasını güçlendiriyor. Fragmanı izleyen ve Lost Fragment’ın çıkması için gün sayanlar yüksek dozda gerilim içeren bu oyun için oldukça heyecanlı.

Peki, Lost Fragment ne zaman oyun severlerle buluşacak? Aslında bu sorunun cevabı şu an için tam olarak bilinmiyor.

Ayrıca oyunun hangi platformlarda oynanabileceği de merak ediliyor. Grafik gereksinimlerine bakılırsa şu an sadece PC’ye uygun bir oyun.

Her ne kadar grafikleri ile ön plana çıksa da bir oyunun geniş kitleler tarafından sevilmesi için sadece grafik özellikler yeterli olmuyor. Bunun yanında oyunun kurgusu, işleyişi, gerçekçiliği, oyuncuya yaşattığı duygular da görülen talep ve ilgi konusunda etkili oluyor.