Prince of Persia: The Lost Crown Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Prince of Persia: The Lost Crown sistem gereksinimleri, Ubisoft'un yeni Prince of Persia oyununun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Peki, kasma ve donma problemleri yaşanmaması için en az hangi donanım bileşenleri gerekiyor?

Prince of Persia: The Lost Crown'u PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Bu rehberde minimum ve önerilen gereksinimleri dahil bazı soruları yanıtlayacağız.

Prince of Persia: The Lost Crown Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 1920 x 1080 piksel, 60 FPS

: 1920 x 1080 piksel, 60 FPS Grafik Ayarları : Normal

: Normal İşlemci : Intel Core i5-4460 3.4 GHz veya AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz

: Intel Core i5-4460 3.4 GHz veya AMD Ryzen3 1200 3.1 GHz Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 950 (2GB VRAM) ya da AMD Radeon RX 5500 XT (4GB VRAM)

: NVIDIA GeForce GTX 950 (2GB VRAM) ya da AMD Radeon RX 5500 XT (4GB VRAM) RAM : 8 GB

: 8 GB DirectX : 11

: 11 İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Prince of Persia: The Lost Crown Önerilen Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük : 2560 x 1440 piksel, 60 FPS

: 2560 x 1440 piksel, 60 FPS Grafik Ayarları : Yüksek

: Yüksek İşlemci : Intel Core i7-6700 3.4 GHz ya da AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz

: Intel Core i7-6700 3.4 GHz ya da AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) veya AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) veya AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) RAM : 8 GB

: 8 GB DirectX : 11

: 11 İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Prince of Persia: The Lost Crown Ultra Sistem Gereksinimleri

İşlemci : Intel Core i7-6700 3.4 GHz veya AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz

: Intel Core i7-6700 3.4 GHz veya AMD Ryzen5 1600 3.2 GHz Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) ya da AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) ya da AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM) RAM : 8 GB

: 8 GB DirectX : 11

: 11 İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Prince of Persia: The Lost Crown Kaç GB?

Prince of Persia: The Lost Crown en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak. Bilgisayarın depolama kısmında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı ile bazı oyunları veya programları silebilirsiniz. Böylece kullanılabilir alan miktarını kolayca artırabilirsiniz.

Prince of Persia: The Lost Crown Çıkış Tarihi

Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği Prince of Persia: The Lost Crown 18 Ocak 2024 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One platformlarına çıkacak.

Prince of Persia: The Lost Crown Fiyatı Ne Kadar?

Prince of Persia: The Lost Crown PC Fiyatı : 849 TL

: 849 TL Prince of Persia: The Lost Crown Xbox Fiyatı : 900 TL

: 900 TL Prince of Persia: The Lost Crown PlayStation Fiyatı: 919 TL

Bu rehberde Prince of Persia: The Lost Crown kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.