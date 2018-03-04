Gökyüzünü yönetin, yavruları besleyin ve avınızı sürpriz yaparak yakalayın.
Hayvanlar aleminin kralı aslan derler ya, işte bu oyunda öyle değil. Mama Hawk, her zaman güçsüzlere yardım eder ve yavruları yuvalarına götürür. Ceylanlara ve midilliye sahip çıkar, gökyüzünü ve yeri aynı anda yönetebilir. Hadi Mama Hawk'ınızı alın ve hayvanlar aleminin yeni kralı olun!
70'den fazla hayvana yardım sağlayan böylece doğanın dengesini koruyan Mama Hawk, aslında sadece bir kuş. Ancak bu oyunda çok güçlü özelliklere sahipken aynı zamanda bir ebeveynin merhametini de barındırır. Yavru hayvanları besler, onları yuvalarına götürür. Ceylanları tehlikeden korur ve kendi karnını doyurur.
Ayrıca yükseltme ve daha da güçlenmek için böcek toplayabileceğiniz oyunda, eğleneceğinizi düşünüyorum. Eğer hızlı ve aksiyon dolu bir maceraya hazırsanız, bu oyunu indirmek için daha fazla beklemeyin.
Mama Hawk Özellikleri
- 70'den fazla hayvan türü
- 20'ye yakın farklı aktivite
- Yükseltme yapmak için böcek toplayın
- Doğanın dengesini sağlayın
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