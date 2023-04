Oynamadığınız İçin Pişman Olacağınız PSP Oyunları

PlayStation 2 ile 3 arasında çıkış yapmış bir el konsolu olan PSP bir döneme damgasını vurmuş bir cihazdır. Sony maalesef el konsollarını yeterince iyi besleyemedi ancak PSP pek çok kaliteli oyuna sahip bir el konsoluydu.

Biz de bu yazımızda en iyi PSP oyunlarından bahsedeceğiz. Eğer aralarında oynamadığınız varsa ve kenarda tozlanan bir PSP’nin varsa toz almanın tam vakti.

En İyi PSP Oyunları

Tekken 6

Dövüş oyunlarını el konsollarında oynamak her zaman büyük bir keyiftir. PSP’de de oynanacak en iyi dövüş oyunlarından biri olan Tekken 6 son derece iyi bir yapımdı. Özelleştirilebilir olması, önceki oyunun hikayesini devam ettirmesi ve online oynanabiliyor olması Tekken 6’nın öne çıkan iyi özelliklerinden birkaçıdır.

Gran Turismo

El konsolları adeta yarış oyunları oynamak için çıkarılmıştır desek kimse itiraz etmez herhalde. Gran Turismo PSP de çok iyi gözüken bir oyundu. PSP’de güzel bir yarış oyunu oynamak isteyen herkes Gran Turismo’ya bir şans vermeli.

LittleBigPlanet

PlayStation markasının daha çok çocuklara yönelik olarak geliştirdiği bir seri olan LittleBigPlanet PSP için çok uygun bir oyun. Sackboy adlı sevimli bir kumaş karakteri kontrol ettiğimiz bu oyun sevimli ve eğlenceli bir PSP oyunu arayanlar için mükemmel bir seçim olacaktır.

Syphon Filter: Dark Mirror

Syphon Filter serisi özellikle PS1’e damgasını vurmuş bir seridir. Günümüzde maalesef bu seri terk edilmiş durumda ancak bu güzel serinin iyi oyunlarından biri de Syphon Filter: Dark Mirror’dır. PSP’te keyifli bir aksiyon-macera oyunu arayanların muhakkak Syphon Filter: Dark Mirror oynamalı.

WWE SmackDown! vs. Raw 2006

WWE serisi hem konsolda hem de el konsollarında oynaması keyifli bir seridir. O dönem WWE serisi çok daha şaşalı ve görkemliydi. El konsolunda SmackDown oynamak son derece keyifliydi.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories

Her PlayStation konsolunda en az bir GTA oyunu olur da PSP de olmaz olur mu? İlk olarak PSP için çıkan daha sonrasında da PlayStation 2 ve 3 de gelen bu oyunu PSP ilk kez PSP’te oynayabiliyor olmak o dönem çok özel hissettiriyordu. Toni Cipriani'yi kontrol ettiğimiz bu oyunda adında da anlaşılacağı üzere Liberty City adlı kurgusal bir şehirdeyiz.

Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007

PSP satın alıp da yanına bir futbol oyunu satın almamak olur mu? Günümüzde e-football, en çok bilinen ismiyle PES olan bu oyun serisi eskiden Winning Eleven diye adlandırılıyordu. 2007’de çıkmış olan bu oyun dönemin kadroları ile birlikte günümüzde oynandığında sizlere büyük bir nostalji yaşatacaktır.

Tony Hawk's Underground 2 Remix

PlayStation 2 ve PSP denilince akıllara gelen ilk serilerden biri de Tony Hawk's seridiri. O dönem çok popüler bir oyun serisi olan Tony Hawk’ın ayrı bir PSP oyunu olmaması düşünülemezdi. Amatör olarak başlayıp profesyonel bir kaykaycı olmaya çalıştığımız bu oyunun çevrimiçi modu da bulunmaktadır.

God of War: Chains of Olympus & Ghost of Sparta

PlayStation markasının tartışmasız en büyük serisi olan God of War sadece konsollarda değil el konsollarında da oynanabilen bir oyundur. Öyle ki, sırf PSP’ye özel olarak Chains of Olympus ve Ghost of Sparta olarak 2 ayrı oyun çıkardılar. Bu oyunların ana oyunlardan eksik kalır hiçbir yanı yoktu. PSP’deki büyük başarılarından sonra PlayStation 3’e de gelen bu 2 oyun kesinlikle PSP’nin en iyi oyunlarından ikisi.

Metal Gear Solid: Peace Walker

PlayStation markasının en önemli serileri her zaman PSP’te yer aldı. Metal Gear Solid gibi bir serinin de PSP oyunu olmaması düşünülemezdi tabii ki. Peace Walker bir ara oyun gibi gözükse de hikaye ve oynanış bakımından serinin pek çok ana oyunundan iyi bir yapımdı. Hikaye olarak çok kritik bir dönemi bize anlatan bu oyun görsel dili ve senaryosuyla PSP’de oynanabilecek en iyi oyunlardan biridir.

Sırf bu oyunu oynayabilmek için PSP bile satın alanlar olacaktır. Bir dönemin “konsol sattıran oyun” lafı Metal Gear Solid: Peace Walker gibi oyunlar için kullanılıyordu.

En iyi PSP oyunlarında değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori PSP oyununuz hangisi? Listede olmasını düşündüğünüz bir PSP oyunu var mı?