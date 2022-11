Musou Nedir? En İyi Musou Oyunları Hangileridir?

Musou, özellikle doğu pazarında rağbet gören bir oyun türü. Genellikle Hack and Slash oyunlarına benzerliği ile bilinse de esasında farklı bir türdür. Hack and Slash oyunlarında genellikle 5-10 düşman ile savaşıyorsak Musou oyunlarında onlarca hatta bazen yüzlerce düşman ile aynı anda dövüşmemiz söz konusu. Hack and Slash oyunları genellikle biraz zor bir yapıya sahip olsalar da Mosou oyunları yapısı gereği biraz daha kolaydır. İstisnaları olsa da bu durum genellikle bu şekildedir. Musou oyunlarının en karakteristik özelliklerinden biri de anime gibi olmasıdır. Anime dövüşlerinde gördüğümüz aykırılık ve abartı Musou oyunlarında da bolca bulunur.

Hemen hemen pek çok Musou oyunu doğu menşeili yapımcılar tarafından piyasaya sürülür. Ülkemizde pek bilinmeyen bu oyun türü genellikle Hack and Slash severler ve anime izleyicileri tarafından rağbet görüyor.

En İyi Musou Oyunları

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Nintendo Switch’de oynayabileceğiniz oyunlardan biri olan Fire Emblem Warriors: Three Hopes bu türün en iyilerinden biri. Omega Force tarafından geliştirilen ve Koei Tecmo tarafından yayınlanan Fire Emblem Warriors: Three Hopes her Nintendo Switch sahibinin oynaması gereken bir oyun.

Samurai Warriors 4-II

Sengoku dönemi Japonya'sında geçen bu oyunda aksiyon bir nebze olsun düşmüyor. Bir Musou oyununa göre oldukça iyi gözüken Samurai Warriors 4-II’nin PC’de oynanabilmesi oldukça sevindirici. Çok oyunculu modu olması da oldukça büyük bir özellik.

Berserk And The Band Of The Hawk

Efsanevi Berserk animesini seven herkesin mutlaka oynaması gereken bir oyun olan Berserk And The Band Of The Hawk, oldukça karanlık ve vahşi bir tona sahip. Berserk animesi ile Musou oyun türü birbiri ile o kadar iyi eşleşmiş ki Berserk’i başka bir oyun türünde düşünemiyoruz bile.

Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends

Dynasty Warriors serisi Musou türündeki en eski ve çok oyunlu serilerden biridir. En popüler Musou oyunlarından biri olan Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends, görselliği ve hızlı yapısıyla aklımızı başımızdan alıyor.

One Piece Pirate Warriors 3

Popüler animelerin Musou oyunları oldukça ilgi çekiyor. One Piece gibi dünyaca ünlü bir animenin Musou oyunu olmaz mı? Elbette var. Anime severlerin, özellikle de One Piece hayranlarının göz atması gereken bu oyun adeta oynanabilir bir anime gibi.

Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition

Warriors Orochi serisini anmadan bu listeyi sonlandırmayalım. Sıkı Musou fanlarının çok iyi bildiği bu serinin 3. oyunu kesinlikle oynanmaya değer. Özellikle de Çin ve Japonya tarihine hakimseniz size daha fazla keyif verecek bu oyun Steam’e geldiğinden beri artık PC oyuncuları tarafından da bir hayli biliniyor.

Musou oyun türünden ve en iyi yapımlarından bahsettiğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz daha önce hiç Musou oyunu oynadınız mı? Favori Musou oyununuz hangisi?