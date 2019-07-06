Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve yeni yayınlanan Merge Miner şu sıralar oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya başlandı.

7 Mayıs itibari ile lansmana çıkan ve günümüzde 100’den fazla oyuncu tarafından hem Android hem de İOS platformunda ilgiyle oynanmaya devam eden Merge Miner, VGames Studios imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

Madencilik görevlerini gerçekçleştirmeye çalışacağımız oyunda amacımız altınları toplarak sonraki seviyelere ulaşabilmek olacak. Oldukça renkli içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncuclar aksiyondan ve gerilimden uzak bir atmosferde eğlenceli anlar yaşayacaklar. Farklı seviyelere sahip madencilerinde yer aldığı oyunda aynı türdeki madencileri yan yana getirerek onları birleştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebileceğiz.

Merge Miner tamamen ücretsiz olarak oynanıyor.