Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Merge more, bilgisayarlardan kurulu büyük bir çiftliği yöneterek para kazanabileceğiniz ve farklı alanlarda yatırımlar yaparak kazancınızı artırabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, bilgisayarları birleştirerek daha hızlı ve güçlü bir yapı kazandırmaktır. Bu sayede kazanacağınız paranın miktarı artar ve seviye atlarsınız. Böylece yeni bilgisayar türlerinin kilidini açabilir ve daha fazla bilgisayara sahip olabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliğe ve hıza sahip yüzlerce bilgisayar yer almaktadır. Ayrıca motorlu tekne, araba, uçak ve tren gibi çeşitli ulaşım araçları bulunmaktadır. Bu araçları satın alarak yatırımlarınızı artırabilir ve karınızı katlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve keyifli anlar geçireceğiniz Merge more, 50 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.