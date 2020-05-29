Oynaması ücretsiz bir aksiyon oyunu olarak yayınlanan ve günümüzde iki farklı mobil platformda yayınlanan Merge Rush Z zombileri karşımıza çıkarmaya devam ediyor.

Sevimli ve birbirinden farklı karakterlere ev sahipliği yapan oyun da günlük ödüller kazanabilecek, farklı silah modelleri ile karşımıza çıkan zombileri avlayabileceğiz. Görsel bakımdan oldukça enfes efektlere sahip olan yapım önce basit sonra da zorlu bir oynanış sunuyor.

Birbirinden farklı silah modellerini birleştirerek daha etkili bir hale getireceğimiz yapım içerisinde oyuncular zombi salgınını durdurmak için zombiler ile çarpışacak, farklı eşyaları da keşfetme fırsatı bulacaklar.

Günümüzde ücretsiz güncellemeler ile içeriğini yenilemeye devam eden başarılı yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken, yeni oyunculara da ulaşıyor.