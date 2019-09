Mixer, Twitch gibi bir canlı yayın uygulaması. Microsoft tarafından geliştirilen, Ninja gibi popüler yayıncıların da yer aldığı canlı yayın platformu Mixer’da hem PC hem de Xbox One oyunları yayınlanıyor.

Twitch’e rakip oyun canlı yayın uygulamalarından Mixer, web, Xbox oyun konsolunun yanı sıra mobilden erişime açık. Minecraft, Fortnite, PUBG, Gears 5, Apex Legends, Call of Duty, World of Warcraft, NBA 2K20, League of Legends (LoL), GTA V ve daha saymakla bitiremeyeceğim popüler oyunun yanı sıra sadece Mixer’da izleyebileceğiniz yayınlar mevcut. Yayınlar hızlı, kesintisiz, bir saniyeden az gecikmeli. Yayıncının canlı yayınına girip etkileşime girmenin yanında yayıncıyı yönlendirebiliyor, oyununu olumlu olumsuz etkileyebiliyorsunuz. Yayıncıysanız platform ve oyun fark etmeksizin aynı anda üç arkadaşınızla yayın açabiliyorsunuz.

Mixer iOS Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri