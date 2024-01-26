Kick'te Canlı Yayın Nasıl Yapılır? Yayıncı Paneli Neler Sunuyor?

Dünyaca ünlü popüler yayın aracı Twitch’e rakip olarak gösterilen Kick, gittikçe daha popüler hale geliyor. İstediğiniz bir yazılım aracıyla başlatacağınız yayınların bu platform üzerinden izlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Kick’te nasıl canlı yayın yapılacağını öğrenmeniz gerekiyor.

İzlemeniz gereken adımları ve uygulamanın yayıncı panelinde sunduğu özellikleri bu yazımızda detaylı bir şekilde kaleme aldık. Gelin, Kick’te yayın yapma ile ilgili ayrıntıları birlikte keşfedelim!

Kick’te Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Arayüzü Twitch’e oldukça benzeyen uygulamada yayın açmak için izlemeniz gereken adımlar da oldukça benzer. Aşağıda sıraladığımız maddeleri uygulayarak kolayca canlı yayına geçiş yapabilir, izleyicilerinizle istediğiniz zaman buluşabilirsiniz.

Kick.com’a giderek hesabınıza giriş yapın.

Eğer hali hazırda bir hesabınız bulunmuyorsa sağ üstte yer alan butona tıklayarak yeni bir hesap açabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra ‘İçerik Oluşturucu Kontrol Paneli’ne geçerek ‘Ayarlar’ seçeneğine tıklayın.

‘Yayın Anahtarı’ bölümüne gidin.

Sayfayı yeterince aşağıya kaydırdığınızda ‘yayın URL’si’ ve ‘yayın anahtarı’ ibarelerini göreceksiniz.

Bu kısımda istediğiniz bir yayın yazılımını açıp gerektiğinde url ve anahtarı ilgili boşluklara girmelisiniz.

Hoparlör, kamera, mikrofon ayarlarını kontrol edip Kick’e dönüş yapın.

Yayın bilgilerini düzenle’ye tıkladıktan sonra yeni akışınıza bir isim verin.

Kategori ayarları ve dil seçimini tamamlayın.

Yayının 18+ olup olmadığını tanımlayın.

Bu ayarlamaları tamamladıktan sonra ‘kaydet’ butonuna basın.

Seçtiğiniz yazılımı kullanarak canlı yayını başlatabilirsiniz.

Kick Yayıncı Paneli Neler Sunuyor?

Uygulama yayıncı dostu birçok özelliği ile dikkat çekiyor. Kullanıcıların gerçek zamanlı olarak yayın açmasına ve gerçekleşen yayınlara canlı bir şekilde katılmasına yönelik hizmet veriyor.

HD kalitesinde görüntü sunan uygulamada yayın sırasında katılımcılar ‘sohbet’ özelliği sayesinde etkileşime girebiliyor. Akışların yönetimine ilişkin birçok araç mevcut. Bunlardan bazıları kanalınızı ve profilinizi özelleştirmeye yardımcı oluyor.

Tematik etiketler eklemenize olanak sağlayan toollar bulunuyor. Bunun yanında gizlilik ayarlarını yapma, yayın erişimlerinin kontrolü gibi konularda da yararlanabileceğiniz araçlar bulunuyor.

Uygulamanın en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlarınızla ortak biçimde oyun yayınlama imkânınızın olması. Farklı coğrafyalardan gelen katılımcılar ile toplu bir yayın açıp sohbet ortamı oluşturabiliyorsunuz.

Siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Twitch yerine Kick kullanmayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!