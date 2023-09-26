Instagram’ın içerik üreticileri için sunduğu yenilikçi çözümlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son zamanlarda popüler olan ‘yayın kanalı oluşturma’ özelliği topluluk oluşturma amacıyla aktif bir şekilde kullanılıyor.

Takip ettikleri hesapların yayın kanallarına abone olan kullanıcılar bu kanallar sayesinde daha fazla bilgi ve içeriğe ulaşabiliyor. Ancak bazen kanallardan gelen bildirimleri önü arkası kesilmiyor. Bu da Instagram kullanıcılarını rahatsız edebiliyor.

Yayın kanallarında paylaşılan verilerden mahrum kalmadan bu bildirimlere bir ‘dur’ demek isteyen kullanıcılar, Instagram’dan gelen diğer bildirimleri kapatmadan sadece yayın kanalı bildirimlerini kapatmanın yolunu öğrenmek istiyor.

Biz de bu yazımızda hem iOS hem de Android kullanıcılarının yayın kanalı bildirimlerini nasıl kapatabileceğini adım adım anlattık. İşte, yayın kanalı bildirimlerini sessize almanın yolu!

iOS’ta Instagram Yayın Kanalı Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Cihazınızda bulunan Instagram uygulamasına tıklayın.

Henüz giriş yapmadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girip profilinizi açın.

Sağ alt köşede bulunan profil resminize tıklayarak kendi profilinizi görüntülediğiniz ekrana geçiş yapın.

Bu sekmede sağ üst kısımda yer alan hamburger menüye (alt alta üç çizgi) tıklayın.

‘Ayarlar’ menüsüne girin.

‘Bildirimler’ kısmına geçin.

Bu menüde ‘Canlı Yayınlar’ seçeneğini bulmalısınız. Bu seçeneğe tıklayın.

‘Bildirimler Al’ seçeneği muhtemelen aktif olarak gözüküyor olacak. Bu seçeneği deaktif hale getirerek canlı yayın kanalı bildirimlerini iOS cihazınızda kapatabilirsiniz.

Android’de Yayın Kanalı Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Android cihazınızda bulunan Instagram uygulamasını açıp profil sayfanıza gidin.

Profil resminize dokunduktan sonra karşınıza çıkan menüden ‘Ayarlar’a tıklayın.

‘Bildirimler’ sekmesine geçin.

‘Canlı Yayınlar’ı seçin.

Bu kısımda bulunan ‘Bildirimler Al’ seçeneğini kapatın. Böylece Android aygıtınızda canlı yayın kanalı bildirimlerini kapatmış olacaksınız.

Yukarıdaki adımları izleyerek kolayca canlı yayın kanalı bildirimlerini kapatabilirsiniz. Bu sayede daha az bildirim alarak daha iyi bir kullanıcı deneyimine sahip olabilirsiniz.

Dilediğiniz zaman tekrar canlı yayın kanalı bildirimlerini açarak takip ettiğiniz hesapların gerçekleştireceği yayınlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz.

Eğer aktif bir içerik üreticisiyseniz Instagram’da bu tip canlı yayınları yakından takip etmek istiyor olabilirsiniz. Ancak tatil dönemlerinde veya bildirimlere bir süre ara vermek istediğinizde yukarıdaki adımları izleyerek canlı yayın kanalı bildirimlerini kapatıp kendinize kısa bir mola verebilirsiniz.