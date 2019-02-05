Mobil platformun en gerçekçi beyzbol maçlarına ev sahipliği yapacak olan MLB 9 Innings 18 ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediyor.

Mobil spor oyunları arasında yer alan ve gerçekçi yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap eden MLB 9 Innings 18, iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Mobil platformlarda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım kitlesini artırmaya devam ediyor. 30 farklı takımda yer alan 1700’den fazla oyuncu ile takımımızı güçlendirebilecek ve daha etkili bir hale getirebileceğiz. 3D grafik açılarına sahip olan oyunda lisanslı gerçek oyuncular yer almaktadır. Gerçekçi efektler eşliğinde üzgürce oyunun tadını çıkaracağımız oyunda farklı oyun modlarını da deneyimleme fırsatı elde edeceğiz.

Dünya çapındaki oyuncular ile maçlara katılarak farklı bir deneyim kazanacak ve beyzbol konusunda kendimizi geliştirmeye çalışacağız.

İyi eğlenceler dileriz.