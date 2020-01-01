Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyunculara hizmet veren ve bağımlılık yapıcı bir özelliği bulunan MoneyFarm, para üreten çiftlikler inşa ederek seri üretime geçeceğiniz ve servetinizi her geçen dakika artırabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve göz yormayan renk tasarımı ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, para üretmek için özel tarla ve çiftlikler kurarak sürekli bir kazanç sağlamak ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir.

İlerleyen bölümlerde elmas, altın, mücevher ve daha onlarca değerli eşyanın kilidini açarak yeni üretim merkezleri kurabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz.

Oyunda tarlalara ekerek seri üretime geçeceğiniz elmas, para, altın, gümüş, mücevher ve daha onlarca kıymetli kaynak yer almaktadır. Online olarak oynayacağınız bu oyunda dilediğiniz ürünü üreterek servetinizi artırabilir ve paraya doyabilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan MoneyFarm, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken benzersiz bir oyundur.