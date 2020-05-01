Aksiyon, macera ve simülasyon oyunu olarak değerlendirilen Monster Battles: TCG milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Canavar eğitmeni olarak rol alacağımız oyun da birbirinden farklı mekanlarda canavarlar bulacak, toplayacak ve onları eğiterek savaşabilir hale getirmeye çalışacağız.

Android ve iOS platformu üzerinde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım kart oyunu olarak da nitelendiriliyor. Oyun içerisinde bazı özel kartların ve canavar kartlarının olduğu bilinirken oyuncuların birbirleri ile savaşacakları ifade ediliyor.

Basit grafiklere ve orta dereceli içeriklere ev sahipliği yapan oyun da her canavarın kendine has özellikleri ve yetenekleri olacak.

Canavarları geliştirerek daha etkili bir hale getirebileceğimiz oyun içerisinde dünyanın dört bir yanındaki eğitmenlerin yer aldığı sıralama listelerine adımızı yazdırmaya da çalışacağız.

Oyuncular savaşlar sırasında elde ettikleri puanlar ile bu sıralamaya giriş yapabilecekler.