Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Monsters Ate My Metropolis, şehrin ortasında çeşitli canavarları yöneterek binaları devirebileceğiniz ve farklı saldırı kartları toplayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Keyifli müzikler ve kaliteli grafiklerle donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere sahip devasa canavarlardan birisini seçmek ve şehirdeki tüm binaları yok etmektir. Evlerin ve arabaların ortasında duran dev bir yaratığı kontrol etmeli ve size verilen görevleri uygulamalısınız. Kart savaşlarından galip gelmek için çeşitli saldırı özelliklerinden faydalanarak binaları yok etmelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve onlarca farklı saldırı kartına sahip olabilirsiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, kart savaşları yaparken yararlanabileceğiniz 4 farklı canavar karakteri ve farklı saldırı özelliklerine sahip 100’den fazla kart yer almaktadır. Bu kartları kullanarak savaşları kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Kağıt oyunları arasında bulunan ve yüz binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Monsters Ate My Metropolis, eğlenceli kart savaşlarının yer aldığı kaliteli bir oyundur.