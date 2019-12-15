Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Monthly Idol, eğlence sektörüne atılarak insanların gönlünü fethedecek çeşitli gösteriler düzenleyeceğiniz ve ünlü olma yolunda ilerleyeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve animasyonları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı yeteneklere ve özelliklere sahip kadın ve erkek karakterlerden kurulu dev bir gösteri grubunu yönetmek ve çeşitli yerlerde sahne alarak para kazanmaktır. Seviye atladıkça ekibe yeni sanatçılar ve dansçılar katabilirsiniz.

Ayrıca ekipteki üyeleri geliştirerek daha başarılı performanslar sergileyebilir ve izleyicilerin beğenisini toplayabilirsiniz.

Oyunda eğlence ajansınızı kurabileceğiniz çeşitli stüdyolar ve sahneler yer almaktadır. Ayrıca ajansınızda çalışacak sayısız müzisyen, dansçı ve şarkıcı bulunmaktadır.

Dilediğiniz karakterleri seçerek kendi ekibinizi kurabilir ve eğlence sektörüne ilk adımı atabilirsiniz. Mobil platformda simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Monthly Idol ile sizde farklı bir deneyim kazanabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.