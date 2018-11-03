Düşmanları ve canavarları sevimli karakterlerle savaş ve seviyesini yükselt. Her seviyede yeni beceriler öğrenebilir veya yeni öğeler edinebilirsiniz. Tacı elde edin ve zafer kazanın. Altın topla ve yeni karakterler, öğeler ve beceriler kazanın. En sonunda sıralamadaki yerinizi yükseltin.

Munchkin.io'da dövüş sizi en güçlü olma hırsıyla kendiniz için savaşan kahramanlara dönüştürür. Bir oyun içerisinde yüksek seviyelere tırmanıyorken anlık olarak seviye kaybı yaşayabilirsiniz. Oyun içerisinde yükseklere çıkmak ve farklı dünyaları geçmek beceri puanınıza bağlıdır.

Pek çok türde karakterin ve düşmanın yer aldığı oyunda kendi seviyenizdeki rakiplerle çarpışın. Zorlu düşmanlara karşı taktikler uygulayın ve seviyenizi yükseltmeye çalışın!